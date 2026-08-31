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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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31.08.2026 11:09

Γεραπετρίτης: Επανεκκίνηση των ερευνών για το καλώδιο πιθανόν εντός του 2026

31.08.2026 11:09
gerapetritis

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Μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανόν και πριν από το τέλος του 2026, εκτιμά ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι θα επανεκκινήσουν οι έρευνες και η πόντιση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση ΕλλάδαςΚύπρου.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τη διασύνδεση έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, επισημαίνοντας ότι το ακριβές χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από τον προγραμματισμό της αναδόχου εταιρείας.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια από την Τοhttps://www.topontiki.gr/tag/tourkia/υρκία για την πραγματοποίηση των εργασιών. Όπως υποστήριξε, το διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία, ενώ οι αναγκαίες κοινοποιήσεις αφορούν κυρίως την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αποφυγή ατυχημάτων.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Γεραπετρίτης παραδέχθηκε ότι οι τουρκικές αξιώσεις παραμένουν, υπεραμύνθηκε όμως της συνέχισης του διαλόγου ως μέσου αποτροπής κρίσεων. Για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για κάθε σενάριο, χωρίς –όπως είπε– να υπάρχει λόγος ανησυχίας.

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