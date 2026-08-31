Τσίπρας: Στη Θεσσαλονίκη για το πρόγραμμα με βασικό μήνυμα «ετοιμαζόμαστε να κυβερνήσουμε» – Σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς

Takeaways by to pontiki AI Ο Αλέξης Τσίπρας μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να πραγματοποιήσει σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς, εν όψει της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.

Το πρόγραμμα εστιάζει σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης και εθνικής ανασυγκρότησης, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική ευημερία και στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο πρόεδρος του κόμματος διαβεβαίωσε ότι οι προτάσεις θα διέπονται από δημοσιονομική αξιοπιστία και θα συνοδεύονται από μόνιμη χρηματοδότηση για την αποφυγή παροχολογίας.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί στις 9 Σεπτεμβρίου με την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

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Από σήμερα ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, εν όψει της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Σήμερα θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς στις 12μ.μ. σε αίθουσα του ξενοδοχείου Porto Palace, όπου θα πραγματοποιηθεί και η ομιλία της Τετάρτης. Υπενθυμίζεται ότι το δεύτερο σκέλος της επίσκεψης Τσίπρα στην πόλη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου για την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Κατά τη σύσκεψη των τομεαρχών που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να δώσει ένα στίγμα του προγράμματος λέγοντας «δε θα παρουσιάσουμε μέτρα αλλά ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Προσανατολισμένο στην ευημερία όχι μόνο των αριθμών αλλά των ανθρώπων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφία».

Ειδικότερα έκανε λόγο για ένα Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης που συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα.Αλλά και για ένα νέο μοντέλο άσκησης εξουσίας που συνοψίζεται στο τρίπτυχο: Έντιμη διακυβέρνηση, Δίκαιη ανάπτυξη, Παραγωγική ανασυγκρότηση.

Σε αυτό το σχέδιο, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, «καμία εξαγγελία δεν θα είναι χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση και καμία μόνιμη δαπάνη, με έκτακτο έσοδο». Επιπλέον, σε μια προσπάθεια να αντικρούσει την κυβερνητική προπαγάνδα σημείωσε ότι το σχέδιο αυτό θα έχει ισορροπία, δηλαδή θα διέπεται από «σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες» αλλά και «τη βαθιά πεποίθηση ότι δημοσιονομική αξιοπιστία δε σημαίνει και κοινωνική ακινησία».

Με άλλα λόγια μέριμνα του Αλέξη Τσίπρα είναι το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει να μην επιτρέψει εντυπώσεις περί «παραχολογίας» (εξ ου και η αναφορά «δε θα παρουσιάσουμε μέτρα»), και κατά πληροφορίες τα όποια μέτρα εξαγγελθούν – όπως για στέγη και ενέργεια – θα είναι μέρος ενός ευρύτερου συνεκτικού πλαισίου.

Το βασικό μήνυμα άλλωστε που θέλει να εκπέμψει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι η ΕΛ.Α.Σ. δεν έρχεται απλώς να δώσει τη μάχη για λόγους καταγραφής, αλλά έρχεται να κυβερνήσει.

«Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη αλλά να κυβερνήσουμε» είπε την Παρασκευή, «όχι με όρους διαχείρισης της φθοράς, αλλά με όρους ανατροπής της». Τόνισε δε πως η ΕΛ.Α.Σ. είναι «η εναλλακτική για τον τόπο μιας φθαρμένης, διεφθαρμένης και αποτυχημένης κυβέρνησης».

Στην σύσκεψη της Παρασκευής, οι τομεάρχες παρουσίασαν τις τελικές επεξεργασίες τους για τους επιμέρους τομείς, ενώ υπόψη θα ληφθούν και τα όσα θα συζητηθούν με τους παραγωγικούς φορείς.

Στην σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, θα παραβρεθούν εκτός από τον Πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ., ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο τομεάρχης Ανάπτυξης/Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Γιώργος Πετράκος, ο τομεάρχης Βιομηχανίας, Βασίλης Μαγκλάρας, ο τομεάρχης Τουρισμού Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών, Γιώργος Παππάς, η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Ενέργειας Πένυ Αντωνίου, η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Εργασίας, Αγγελάκη Νεκταρία, ο αναπληρωτής τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Δημήτρης Νταφόπουλος, ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου, Νίκος Νυφούδης και η υπεύθυνη Οργανωτικού Θεσσαλονίκης, Εφη Παπαλεξίου.

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