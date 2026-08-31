Οι πρώτες φθινοπωρινές κόντρες Σαμαρά – Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τη ΔΕΘ

Takeaways by to pontiki AI Το Μέγαρο Μαξίμου και η Πειραιώς παρακολουθούν στενά τις διεργασίες των συνεργατών του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, Νίκος Τσούτσιας, άσκησε έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως απομακρυσμένη από την παραδοσιακή κεντροδεξιά.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε αιχμηρά στις αιτιάσεις περί ΛΑΟΣ, υπενθυμίζοντας στον κ.

Σαμαρά ότι ο ίδιος ενέταξε στελέχη του συγκεκριμένου χώρου στη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, ο Θανάσης Σκορδάς πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου κόμματος που θα μπορούσε να αποτελέσει αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο της Νέας Δημοκρατίας στο μέλλον.

Το Μέγαρο Μαξίμου απορρίπτει τα σενάρια συνεργασίας, εμμένοντας σταθερά στον στόχο της επίτευξης αυτοδυναμίας στις επόμενες εθνικές εκλογές.

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Μπορεί το ενδιαφέρον όλων των γαλάζιων στελεχών να βρίσκεται στην προετοιμασία της ΔΕΘ και στην ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο όμως τόσο η Πειραιώς όσο και το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν προσεκτικά τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και των συνεργατών του που προετοιμάζονται για τη δημιουργία του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Η ατμόσφαιρα χθες θερμάνθηκε απότομα από την παρέμβαση του στενού συνεργάτη του και διευθυντή του Γραφείου Τύπου του, Νίκου Τσούτσια, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ περιέγραψε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως «το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγο παλιό ΛΑΟΣ» και υποστήριξε ότι, ανάλογα με την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση «ρίχνει και δύο ατάκες» προς τη δεξιά και την κεντροδεξιά βάση. Η συγκεκριμένη αναφορά δεν ήταν μια απλή πολιτική αιχμή αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του σαμαρικού περιβάλλοντος να διαχωρίσει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία από την ιστορική κεντροδεξιά παράταξη. Και για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό αυτό ο κ. Τσούτσιας υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα προς την παράταξη θέλοντας έτσι να στείλει μήνυμα προς γαλάζιους ψηφοφόρους ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να είναι πάντα ένας δυνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας αν τα πράγματα αλλάξουν στο επίπεδο της ηγεσίας της.

Η παρέμβαση Τσούτσια είχε και έντονο εθνικό περιεχόμενο. Η κριτική στην κυβερνητική πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία ήταν ευθεία, όπως και η εκ νέου επίθεση στον Γιώργο Γεραπετρίτη. Το μήνυμα ήταν ότι ο διάλογος δεν αρκεί από μόνος του, αλλά απαιτεί σαφή ατζέντα, συγκεκριμένους όρους και όρια. Ο συνεργάτης του κ. Σαμαρά υποστήριξε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει πραγματικά εξωτερική πολιτική και επανέφερε το ερώτημα εάν τελικά δικαιώθηκε ο πρώην πρωθυπουργός στις προειδοποιήσεις του για την Τουρκία.

Το πρώτο κορυφαίο στέλεχος που απάντησε, και με αιχμηρό τρόπο, στις τοποθετήσεις Τσούτσια ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας δεν περιορίστηκε να υπερασπιστεί τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επέστρεψε την αιχμή περί ΛΑΟΣ στον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά, υπενθυμίζοντας ότι εκείνος ήταν ο πρόεδρος της ΝΔ που ενέταξε στο κόμμα τον ίδιο, τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη, προερχόμενους από τον ΛΑΟΣ. Υπενθύμισε επίσης ότι ο κ. Σαμαράς τού ανέθεσε κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές θέσεις.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι τέτοιες αναφορές δεν προσβάλλουν μόνο τον ίδιο, αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς ακυρώνουν πολιτικές επιλογές της δικής του περιόδου. Όμως, ο Άδωνις Γεωργιάδης, για πρώτη φορά, προειδοποίησε τον κύριο Σαμαρά και το περιβάλλον του ότι αν συνεχιστούν οι προσωπικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Και ενώ η συζήτηση για το αν ένα κόμμα Σαμαρά μπορεί να γίνει κυβερνητικός εταίρος της Ν.Δ. υποβόσκουν στο παρασκήνιο, καθώς πρώτος ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν από αρκετές εβδομάδες είχε αφήσει ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, έρχεται ένα άρθρο του Θανάση Σκορδά στην «Αμαρυσία» να προσδώσει νέα διάσταση στις εξελίξεις.

Ο πρώην υφυπουργός και στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά δεν περιορίζεται να περιγράψει ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Μιλά για έναν νέο φορέα της «πατριωτικής, ευρωπαϊκής και κοινωνικά υπεύθυνης κεντροδεξιάς», ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο της ΝΔ, εφόσον μετά τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδυναμία. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο κ. Σκορδάς δεν θέτει θέμα αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, ούτε θέμα πρωθυπουργού, με αποκλεισμό από αυτή τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με το άρθρο του, ο κ. Σκορδάς επιχειρεί να απευθυνθεί σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ή δυσαρεστημένων συντηρητικών ψηφοφόρων που, ενώ υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά, εν τούτοις δεν θέλουν να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και προσπαθεί να παρουσιάσει το υπό διαμόρφωση κόμμα Σαμαρά όχι ως δύναμη που θέλει να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία αλλά ως δύναμη που μπορεί να συμμετάσχει στην επόμενη διακυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία επιβάλλοντας όμως αλλαγή πολιτικής σε οικονομία, κοινωνία, εθνικά θέματα και θεσμούς.

Η στρατηγική αυτή φυσικά προς το παρόν; συγκρούεται ευθέως με το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο επιμένει στην αυτοδυναμία και απορρίπτει τα σενάρια συνεργασίας με τον κ. Σαμαρά. Κανείς όμως δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών, αναλόγως με τη δυναμική που θα δώσει στα κόμματα το εκλογικό σώμα. Το άρθρο Σκορδά, πάντως, δίνει μια εικόνα και μιας άλλης τακτικής που μπορεί να ακολουθήσει το κόμμα Σαμαρά, προκειμένου να μην οδηγηθεί η χώρα σε δεύτερες εκλογές οι οποίες, με μαθηματική ακρίβεια, θα στραγγαλίσουν όλα τα κόμματα που θα κινούνται γύρω στο όριο του 3%.

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