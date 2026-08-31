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31.08.2026 10:35

Η αγαπημένη BMW που παίρνεις με 219 ευρώ τον μήνα – Έχει 170 ίππους

31.08.2026 10:35
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Η BMW 120 προσφέρεται στην Ελλάδα με χρηματοδότηση από 219 ευρώ τον μήνα, 170 ίππους και πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

Η BMW Σειρά 1 αποτελεί εδώ και χρόνια την πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο της βαυαρικής μάρκας και αυτή την περίοδο η BMW Hellas προβάλλει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χρηματοδοτική πρόταση για την έκδοση 120 των 170 ίππων.

Η τιμή της BMW 120 διαμορφώνεται στα 29.990 ευρώ, ενώ μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος ALL IN. SIMPLY YOU η μηνιαία δόση μπορεί να πέσει στα 219 ευρώ για 48 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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