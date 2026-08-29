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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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29.08.2026 13:27

Αυτό είναι το φθηνότερο υβριδικό της ελληνικής αγοράς – Έχει 8 χρόνια εγγύηση

29.08.2026 13:27
fiat panda

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Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου έχει γίνει αισθητά ακριβότερη τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα ακόμα και τα μικρά μοντέλα πόλης να ξεπερνούν εύκολα το όριο των 20.000 ευρώ. Υπάρχουν όμως ακόμα ορισμένες εξαιρέσεις, με μία από τις σημαντικότερες να έρχεται από τη Fiat.

Ο λόγος για το Fiat Panda Hybrid, ή Pandina όπως ονομάζεται πλέον η ανανεωμένη εκδοχή του γνωστού ιταλικού μοντέλου, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις οικονομικότερες προτάσεις της ελληνικής αγοράς και, ταυτόχρονα, το φθηνότερο υβριδικό αυτοκίνητο που μπορεί να αποκτήσει κανείς σήμερα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο της ελληνικής αντιπροσωπείας, το Fiat Panda Hybrid ξεκινά από 15.990 ευρώ, ενώ κατά περιόδους υπάρχουν και προωθητικές ενέργειες για συγκεκριμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων που μπορούν να ρίξουν ακόμα περισσότερο την τελική τιμή. Πρόκειται φυσικά για το γνωστό Panda και όχι για το νεότερο Grande Panda, το οποίο αποτελεί ξεχωριστό και μεγαλύτερο μοντέλο στην γκάμα της Fiat.

Παρά την ηλικία της βασικής σχεδίασης, το Panda έχει δεχθεί σταδιακές αναβαθμίσεις ώστε να παραμένει επίκαιρο τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και εκπομπών. Το σημαντικότερο όπλο του όμως εξακολουθεί να είναι η τιμή του. Με 15.990 ευρώ, βρίσκεται χαμηλότερα από ουσιαστικά κάθε άλλη υβριδική πρόταση της ελληνικής αγοράς, αποτελώντας μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για κάποιον που αναζητά ένα οικονομικό και απλό αυτοκίνητο πόλης χωρίς να περάσει το όριο των 20.000 ευρώ.

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