Παράταση επιδότησης στο ντίζελ – Διευρύνεται η λίστα των προϊόντων με μειωμένες τιμές

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Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας.

Η λίστα των προϊόντων που καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας παραγόντων της αγοράς και του Υπουργείου, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ αναμένεται και η ανακοίνωση για την παράταση στην κυβερνητική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει και την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ 3. Έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τον πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης, χωρίς ωστόσο όπως ανέφερε να γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα που θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Επειδή λήγει τώρα αυτό το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω -το έχουμε κουβεντιάσει με τον πρωθυπουργό- να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης, θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πολέμο. Αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την εθνική κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Το ζήτημα είναι αν τα διυλιστήρια θα διατηρήσουν την έκπτωση που ισχύει εδώ και δύο μήνες των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των πέντε λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Την ίδια στιγμή, τη Δευτέρα (31/8) ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ στο στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας.

Από τη Δευτέρα οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 30%.

Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν από την Δευτέρα χαμηλότερες τιμές και μέσα από την πλατφόρμα πόσο κάνει χρήση.

Οι αλυσίδες λιανεμπορίου καταρτίζουν τις σχετικές λίστες με τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα εφαρμόσουν στα προϊόντα, με τα ποσοστά να διαφέρουν από αλυσίδα σε αλυσίδα για λόγους ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να συνεχίσουν την προσεκτική έρευνα αγοράς ώστε να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες προσφορές.

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