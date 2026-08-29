Συναγερμός στην Κύπρο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων – 112 στους κατοίκους των περισσότερων περιοχών

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο με αφορμή τα ακραία καιρικά φαινόμενα που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες. Ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται σε αρκετές περιοχές του νησιού, ενώ από το πρωί βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πριν από λίγο, οι κάτοικοι στις περισσότερες περιοχές έλαβαν μήνυμα από το 112 να παραμείνουν εντός των σπιτιών τους ή άλλων στεγασμένων χώρων και να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

Τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας–Λεμεσού, κοντά στη Λευκωσία, αλλά και επαρχιακοί δρόμοι έκλεισαν λόγω της καθόδου χειμάρρων, την οποία προκάλεσαν οι πρωτοφανείς, σύμφωνα με ΜΜΕ, ποσότητες βροχής. Η ένταση της βροχόπτωσης φτάνει τα 70 χιλιοστά ανά ώρα. Κεραυνοί προκάλεσαν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία.

Καταγράφονται διακοπές ρεύματος λόγω των ζημιών που προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι σε όλο το νησί, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει να δέχεται δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς και για άντληση νερού. Τραυματισμοί δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής.

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