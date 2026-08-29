Νίγηρας: «Φουντώνει» η εμφύλια σύγκρουση – Η φρουρά απώθησε ένοπλους στασιαστές στο προεδρικό μέγαρο

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Η προεδρική φρουρά του Νίγηρα απώθησε σήμερα το πρωί «στασιαστές των ενόπλων δυνάμεων» που επιχείρησαν να «εισβάλουν στο προεδρικό μέγαρο» στη Νιαμέι, όπου συνεχίζονται ανταλλαγές πυροβολισμών, δήλωσαν πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters.

Η κυβέρνηση του Νίγηρα ανακοίνωσε ότι δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιούνται σε απάντηση σε αυτό που αυτόπτες μάρτυρες του Reuters περιέγραψαν ως επίθεση στην πρωτεύουσα με στόχο το αεροδρόμιο και την προεδρία. Η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση για ηρεμία.

Σφοδρά, συνεχή πυρά και εκρήξεις ακούγονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας της χώρας, της Νιαμέι, κυρίως στην περιοχή όπου βρίσκεται στρατιωτική βάση πλάι στο διεθνές αεροδρόμιο.

Στις 8 το πρωί η εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου διεκόπη, πριν επανέλθει δύο ώρες αργότερα.

Τον Νίγηρα κυβερνά τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια στρατιωτική χούντα, που κατέλαβε την εξουσία υποσχόμενη να αποκαταστήσει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία, αλλά δυσκολεύεται να βάλει τέλος στο κύμα τζιχαντιστικών επιθέσεων που σαρώνει τη χώρα.

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