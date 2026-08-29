search
ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08.2026 15:11
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2026 13:03

Νίγηρας: «Φουντώνει» η εμφύλια σύγκρουση – Η φρουρά απώθησε ένοπλους στασιαστές στο προεδρικό μέγαρο

29.08.2026 13:03
nigiras praxikopima

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η προεδρική φρουρά του Νίγηρα απώθησε σήμερα το πρωί «στασιαστές των ενόπλων δυνάμεων» που επιχείρησαν να «εισβάλουν στο προεδρικό μέγαρο» στη Νιαμέι, όπου συνεχίζονται ανταλλαγές πυροβολισμών, δήλωσαν πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters.

Η κυβέρνηση του Νίγηρα ανακοίνωσε ότι δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιούνται σε απάντηση σε αυτό που αυτόπτες μάρτυρες του Reuters περιέγραψαν ως επίθεση στην πρωτεύουσα με στόχο το αεροδρόμιο και την προεδρία. Η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση για ηρεμία.

Σφοδρά, συνεχή πυρά και εκρήξεις ακούγονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς Σάββατο σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας της χώρας, της Νιαμέι, κυρίως στην περιοχή όπου βρίσκεται στρατιωτική βάση πλάι στο διεθνές αεροδρόμιο.

Στις 8 το πρωί η εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου διεκόπη, πριν επανέλθει δύο ώρες αργότερα.

Τον Νίγηρα κυβερνά τα τελευταία τρία και πλέον χρόνια στρατιωτική χούντα, που κατέλαβε την εξουσία υποσχόμενη να αποκαταστήσει την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία, αλλά δυσκολεύεται να βάλει τέλος στο κύμα τζιχαντιστικών επιθέσεων που σαρώνει τη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Τουλάχιστον 27 νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια του Κιέβου

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη ή όχι των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην ΕΕ

Ισημερινός: Ο πρώην πρόεδρος Μορένο καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλακή για διαφθορά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
b_21
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Κύπρο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων – 112 στους κατοίκους των περισσότερων περιοχών

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: 9χρονος χρειάστηκε να διασωθεί 2 φορές μετά από πτώσεις στη θάλασσα – Προανάκριση από το Λιμενικό

ypourgeio paideias 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Έλεγχος στα προγράμματα σπουδών μετά τις νέες άδειες σε Keele και York (Video)

vargas aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Οι ημέρες και οι ώρες των οκτώ αγώνων της AEK στη League Phase

agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους οι αγρότες με τρακτέρ την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aiolika parka 2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τα Ίμια στις ανεμογεννήτριες - Τι έχουν αφήσει πίσω τους οι τρεις δεκαετίες «ελληνοτουρκικής προσέγγισης»

κιτρινος-ρόμβος
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει ο κίτρινος ρόμβος; Η πινακίδα που πολλοί δεν ξέρουν

bairaktar 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα τουρκικά drones «χαρτογραφούν» το Αιγαίο: Ο νέος αεροπορικός παίκτης και η ελληνική αμηχανία

Giannis Papageorgiou
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Άνθρακες ο «θησαυρός» της κυβέρνησης με τις συντάξεις χηρείας 

PISINA_UNSPLASH
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Τρία παιδιά στο Κέντρο Υγείας μετά από κολύμπι σε πισίνα παιδότοπου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08.2026 15:10
b_21
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Κύπρο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων – 112 στους κατοίκους των περισσότερων περιοχών

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: 9χρονος χρειάστηκε να διασωθεί 2 φορές μετά από πτώσεις στη θάλασσα – Προανάκριση από το Λιμενικό

ypourgeio paideias 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Έλεγχος στα προγράμματα σπουδών μετά τις νέες άδειες σε Keele και York (Video)

1 / 3