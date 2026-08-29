Ουκρανία: Τουλάχιστον 27 νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια του Κιέβου

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Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια νυκτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής κατά αποθήκης στην περιοχή της Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, πρόσθεσε ότι 42 άτομα τραυματίστηκαν επίσης και ότι περισσότερα από 380 άτομα εκκενώνονταν από την περιοχή της επίθεσης στην περιφέρεια Μπούχα.

Στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης με drone, ανέφεραν οι τοπικές αρχές μέσω του καναλιού τους στο Telegram.

Τρία από τα τραυματισμένα άτομα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίσθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από την Ρωσία ουκρανικής Χερσονήσου της Κριμαίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο διορισμένος από την Μόσχα κυβερνήτης.

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