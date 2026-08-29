Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 70χρονος οδηγός Ι.Χ. για το δυστύχημα με θύμα 20χρονο

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Στη σύλληψη του 70χρονου οδηγού του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή στον Χορτιάτη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 22:40 το βράδυ της Παρασκευής (28/8), όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 20χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του 70χρονου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού.
Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη, ενώ η υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
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