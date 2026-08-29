Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Νεκρός 48χρονος γιατρός μέσα στο νοσοκομείο μετά από εφημερία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νεκρός στο δωμάτιο εφημερίας του νοσοκομείου Μεσολογγίου βρέθηκε 48χρονος αναισθησιολόγος το Σάββατο (29/8), σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 48χρονος ήταν σε εφημερία και βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο δωμάτιο εφημερίας από συνάδελφό του που πήγε να τον αντικαταστήσει.

Όπως αναφέρει, «χθες βράδυ συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της εφημερίας και το πρωί συνάδελφός του τον βρήκε νεκρό κάτω από το κρεβάτι, στο δωμάτιο εφημερίας».

Φως στα αίτια θανάτου του θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

«Πάντα όμως η δική μας σκέψη σε τέτοιες περιπτώσεις θα πηγαίνει στην εργασιακή εξουθένωση» σημειώνει ο κ. Γιαννάκος και προσθέτει πως στο νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Ο 48χρονος ήταν παντρεμένος με ένα μικρό παιδί 8 ετών, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Διαβάστε επίσης:

ΟΑΣΑ: Συνεχίζεται το «μπλακ άουτ» στην τηλεματική για λεωφορεία και τρόλεϊ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Έκτακτοι ψεκασμοί και στη Θεσσαλονίκη

Τραγικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο στον Χορτιάτη

