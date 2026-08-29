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29.08.2026 12:22

Σκέρτσος: «Η Ελλάδα δουλεύει και συγκλίνει με την Ευρώπη»

29.08.2026 12:22
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Σημαντική βελτίωση και αισθητή σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα καταγράφει η ελληνική αγορά εργασίας, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, επικαλούμενος τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τον Ιούνιο του 2026.

​Όπως αναφέρει ο κ. Σκέρτσος, τον Ιούνιο του 2019 η Ελλάδα παρουσίαζε την υψηλότερη γενική ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (17%), με 805.000 ανέργους. Επτά χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 2026, το ποσοστό ανεργίας έχει υποχωρήσει στο 8% και ο αριθμός των ανέργων έχει περιοριστεί στις 382.000, διαμορφώνοντας μια απόσταση μικρότερη των δύο μονάδων από τον μέσο όρο της ευρωζώνης (6,3%), έναντι διαφοράς 10 μονάδων το 2019.

​«Το σημαντικό στοιχείο δεν είναι απλά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από το 2019, αλλά ότι έχει αλλάξει η θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη της εργασίας», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται πλέον σε ευνοϊκότερη θέση από τέσσερις χώρες της ΕΕ με υψηλότερο συνολικό ποσοστό ανεργίας: τη Φινλανδία (10,8%), την Ισπανία (10,1%), τη Σουηδία (8,7%) και τη Γαλλία (8,2%).

​Τα στοιχεία ανά κατηγορία

​Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων της Eurostat που παραθέτει ο κ. Σκέρτσος:

​Ανεργία Ανδρών: Η ανεργία των ανδρών στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει στο 6% (από 13,9% το 2019) και έχει ουσιαστικά συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (5,9%). Η Ελλάδα αφήνει πλέον πίσω της 11 χώρες της ΕΕ: Φινλανδία (11%), Ισπανία (9%), Σουηδία (8,8%), Γαλλία (8,6%), Λιθουανία (7,9%), Λουξεμβούργο (6,9%), Δανία (6,6%), Εσθονία (6,6%), Βέλγιο (6,4%), Ρουμανία (6,3%) και Αυστρία (6,1%).

Ανεργία Νέων (κάτω των 25 ετών): Μειώθηκε στο 19,5% (από 35,5% το 2019), με την Ελλάδα να ξεπερνά 6 ευρωπαϊκές χώρες: Σουηδία (24,9%), Ισπανία (23,4%), Φινλανδία (23,2%), Εσθονία (22,7%), Γαλλία (21,1%) και Λουξεμβούργο (20,8%).

​Ανεργία Γυναικών: Έχει μειωθεί στο 10,4% (από 20,9% το 2019), ενώ η Ισπανία καταγράφει πλέον τον υψηλότερο δείκτη στην Ευρώπη με 11,3%.

Ενεργητικές πολιτικές και προκλήσεις

​Ο υπουργός Επικρατείας υπογραμμίζει ότι, παρά τη σταθερή πρόοδο, παραμένουν προκλήσεις όσον αφορά τη διαρθρωτικά χαμηλότερη απασχόληση των γυναικών και των νέων συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.

​Όπως επισημαίνει, για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού εφαρμόζονται στοχευμένες ενεργητικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων:

​Τα φορολογικά κίνητρα για νέους εργαζόμενους.

​Τα αυξημένα voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς.

​Η θεσμοθέτηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.

​Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς».

​«Συνεχίζουμε για μια αγορά εργασίας πιο ευρωπαϊκή, πιο δίκαιη και με καλύτερα εισοδήματα για όλες και όλους», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος, πραγματοποιώντας επίσης αναφορά στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, και τον Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, Νίκο Μηλαπίδη.

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