Άνθρακες ο «θησαυρός» της κυβέρνησης με τις συντάξεις χηρείας 

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Επί έναν ολόκληρο μήνα, γινόμαστε μάρτυρες ενός ξεδιάντροπου επικοινωνιακού θιάσου. Η Υπουργός Εργασίας, κα Κεραμέως, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζουν διθυραμβικά για τη δήθεν «αποκατάσταση» και τη μέριμνα υπέρ των συντάξεων χηρείας. Φτάνει πια με τα ψέματα. Φτάνει με τη χυδαία παραπλάνηση.
Ας τα δούμε ένα-ένα
Ως Πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Μαξίμου. Οι συνταξιούχοι δεν είναι απόμαχοι της ζωής, ούτε χρήσιμοι ηλικιωμένοι μόνο για την κάλπη.Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, δεν διαπραγματευόμαστε με τα ψίχουλα της ντροπής. Απαιτούμε αξιοπρέπεια, δικαιώματα και αλήθεια.Απαιτούμε πλήρη αποκατάσταση όλων των συντάξεων χηρείας χωρίς εξαιρέσεις και ηλικιακά φίλτρα.Απαιτούμε την άμεση καταβολή των αναδρομικών που μας χρωστάτε.Απαιτούμε επαναφορά της 13ης σύνταξης και αληθινή προστασία από τη λαίλαπα της ακρίβειας.
Η γενιά που έχτισε αυτή τη χώρα, η γενιά που κράτησε τα σπιτικά όρθια στα δύσκολα χρόνια, δεν θα ανεχτεί άλλο τον εμπαιγμό. Το Κόμμα των Συνταξιούχων ιδρύθηκε για να γίνει η γροθιά και η φωνή που τρέμετε.
Στην κάλπη που έρχεται, η κοροϊδία σας θα επιστραφεί στο ακέραιο.
* Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι Πρόεδρος και Ιδρυτής του Κόμματος Συνταξιούχων των Συνταξιούχων
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