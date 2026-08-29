Άνθρακες ο «θησαυρός» της κυβέρνησης με τις συντάξεις χηρείας 

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Επί έναν ολόκληρο μήνα, γινόμαστε μάρτυρες ενός ξεδιάντροπου επικοινωνιακού θιάσου. Η Υπουργός Εργασίας, κα Κεραμέως, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζουν διθυραμβικά για τη δήθεν «αποκατάσταση» και τη μέριμνα υπέρ των συντάξεων χηρείας. Φτάνει πια με τα ψέματα. Φτάνει με τη χυδαία παραπλάνηση.

Ας τα δούμε ένα-ένα

Μας μιλούσαν για «δεκάδες χιλιάδες» δικαιούχους που θα έβλεπαν τις συντάξεις τους να αυξάνονται από το 35% στο 70%. Η αλήθεια; Μόλις 8.552 άνθρωποι βλέπουν αύξηση. Οι υπόλοιποι πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων.

βλέπουν αύξηση. Οι υπόλοιποι πετάχτηκαν στο καλάθι των αχρήστων. -Περισσότεροι από 100.000 συνταξιούχοι χηρείας πριν την 13η Μαΐου 2016 εξαιρούνται πλήρως . Για την κυβέρνηση της ΝΔ, αυτοί οι άνθρωποι είναι αόρατοι. Δεν δικαιούνται ούτε ένα ευρώ.

. Για την κυβέρνηση της ΝΔ, αυτοί οι άνθρωποι είναι αόρατοι. Δεν δικαιούνται ούτε ένα ευρώ. -Ακόμη και για αυτούς τους λίγους που δήθεν «αποκαθίστανται», τα αναδρομικά που νόμιμα δικαιούνται παρακρατούνται. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης κουρελιάζεται και οι συνταξιούχοι στέλνονται ξανά σε πολυετείς, δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες.

Η μεγάλη πληγή των συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ παραμένει τελείως ανοιχτή, ενώ οι επικουρικές συντάξεις χηρείας εξαιρέθηκαν προκλητικά και παραμένουν απελπιστικά μειωμένες.

Η ετήσια δαπάνη της περίφημης ρύθμισης δεν ξεπερνά τα 55 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, στα 7 χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, οι συνταξιούχοι έχουν χάσει πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από την κατάργηση της 13ης σύνταξης. Ο κ. Μητσοτάκης μας άρπαξε 100 ευρώ και μας επιστρέφει πίσω το 1.

μόνο από την κατάργηση της 13ης σύνταξης. Ο κ. Μητσοτάκης μας άρπαξε 100 ευρώ και μας επιστρέφει πίσω το 1. Η μη εφαρμογή των περικοπών στις δύο εθνικές συντάξεις αποκάλυψε το μέγεθος της θεσμικής αυθαιρεσίας. Η περίφημη «εγκύκλιος Τσακλόγλου» ήταν εξαρχής νομικά και πολιτικά μετέωρη, τόσο έωλη που δεν τολμήσατε καν να την συμπεριλάβετε στον προϋπολογισμό.

Ο Πρωθυπουργός ας σταματήσει να δείχνει το παρελθόν. Ας διαβάσει το δικό του νόμο (ν. 4670/2020), με τον οποίο η δική του κυβέρνηση ενσωμάτωσε και διατήρησε τις περικοπές, σε ένα τελείως διαφορετικό δημοσιονομικό περιβάλλον.

Ως Πρόεδρος του Κόμματος των Συνταξιούχων στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Μαξίμου. Οι συνταξιούχοι δεν είναι απόμαχοι της ζωής, ούτε χρήσιμοι ηλικιωμένοι μόνο για την κάλπη.Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, δεν διαπραγματευόμαστε με τα ψίχουλα της ντροπής. Απαιτούμε αξιοπρέπεια, δικαιώματα και αλήθεια.Απαιτούμε πλήρη αποκατάσταση όλων των συντάξεων χηρείας χωρίς εξαιρέσεις και ηλικιακά φίλτρα.Απαιτούμε την άμεση καταβολή των αναδρομικών που μας χρωστάτε.Απαιτούμε επαναφορά της 13ης σύνταξης και αληθινή προστασία από τη λαίλαπα της ακρίβειας.

Η γενιά που έχτισε αυτή τη χώρα, η γενιά που κράτησε τα σπιτικά όρθια στα δύσκολα χρόνια, δεν θα ανεχτεί άλλο τον εμπαιγμό. Το Κόμμα των Συνταξιούχων ιδρύθηκε για να γίνει η γροθιά και η φωνή που τρέμετε.

Στην κάλπη που έρχεται, η κοροϊδία σας θα επιστραφεί στο ακέραιο.

* Ο Γιάννης Παπαγεωργίου είναι Πρόεδρος και Ιδρυτής του Κόμματος Συνταξιούχων των Συνταξιούχων