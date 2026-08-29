Τραγικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο στον Χορτιάτη

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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με το thestival, το τροχαίο σημειώθηκε στις 22:40, στη συμβολή των οδών Μαρτύρων 2ας Σεπτέμβρη και Ειρήνης Αρδαμερίου.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε ο 20χρονος.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

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