search
ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08.2026 15:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2026 14:52

Λευκάδα: 9χρονος χρειάστηκε να διασωθεί 2 φορές μετά από πτώσεις στη θάλασσα – Προανάκριση από το Λιμενικό

29.08.2026 14:52
Limeniko

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη διάσωση ενός εννιάχρονου παιδιού και μάλιστα δύο φορές προχώρησαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι μετά από πτώση του στο λιμάνι του Νυδρίου, στη Λευκάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, ο ανήλικος επέβαινε σε ακινητοποιημένο όχημα εντός του λιμανιού μαζί με τον κηδεμόνα του και ένα ακόμη άτομο, όταν εξήλθε αιφνιδίως από αυτό και βρέθηκε στη θάλασσα

Αμεσα, η Λιμενική Αρχή έδωσε εντολή στα επιβατηγά-τουριστικά (Ε/Γ-Τ/Ρ) πλοία που επρόκειτο να καταπλεύσουν στην περιοχή να διακόψουν προσωρινά την προσέγγισή τους. 

Μέλος του πληρώματος του Ε/Γ-Τ/Ρ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» Ν.Λ. 03, το οποίο ήταν προσδεδεμένο σε παρακείμενο σημείο, βούτηξε στη θάλασσα και ανέσυρε τον 9χρονο στην ξηρά, καλά στην υγεία του. 

Στη συνέχεια, ο ανήλικος διέφυγε της προσοχής των παρευρισκομένων και βούτηξε εκ νέου στη θάλασσα, από όπου ανασύρθηκε σώος από έτερο ιδιώτη και παραδόθηκε στους οικείους του.

Ο 9χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας για προληπτικές εξετάσεις. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου του Λιμεναρχείου Λευκάδας.

Διαβάστε επίσης:

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Έλεγχος στα προγράμματα σπουδών μετά τις νέες άδειες σε Keele και York (Video)

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους οι αγρότες με τρακτέρ την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ (Video)

Αθήνα: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην 3ης Σεπτεμβρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
b_21
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Κύπρο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων – 112 στους κατοίκους των περισσότερων περιοχών

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: 9χρονος χρειάστηκε να διασωθεί 2 φορές μετά από πτώσεις στη θάλασσα – Προανάκριση από το Λιμενικό

ypourgeio paideias 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Έλεγχος στα προγράμματα σπουδών μετά τις νέες άδειες σε Keele και York (Video)

vargas aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Οι ημέρες και οι ώρες των οκτώ αγώνων της AEK στη League Phase

agrotes-67458
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους οι αγρότες με τρακτέρ την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aiolika parka 2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τα Ίμια στις ανεμογεννήτριες - Τι έχουν αφήσει πίσω τους οι τρεις δεκαετίες «ελληνοτουρκικής προσέγγισης»

κιτρινος-ρόμβος
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει ο κίτρινος ρόμβος; Η πινακίδα που πολλοί δεν ξέρουν

bairaktar 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα τουρκικά drones «χαρτογραφούν» το Αιγαίο: Ο νέος αεροπορικός παίκτης και η ελληνική αμηχανία

Giannis Papageorgiou
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Άνθρακες ο «θησαυρός» της κυβέρνησης με τις συντάξεις χηρείας 

PISINA_UNSPLASH
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Τρία παιδιά στο Κέντρο Υγείας μετά από κολύμπι σε πισίνα παιδότοπου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08.2026 15:10
b_21
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Κύπρο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων – 112 στους κατοίκους των περισσότερων περιοχών

Limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: 9χρονος χρειάστηκε να διασωθεί 2 φορές μετά από πτώσεις στη θάλασσα – Προανάκριση από το Λιμενικό

ypourgeio paideias 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Έλεγχος στα προγράμματα σπουδών μετά τις νέες άδειες σε Keele και York (Video)

1 / 3