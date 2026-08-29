search
ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08.2026 17:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2026 15:39

«Red Code» για πυρκαγιές: Kίνδυνος κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη και νησιά Βόρειου και Νότιου Αιγαίου (Video)

29.08.2026 15:39
mitsotakis_politikis-prostasias_1308_1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για αύριο Κυριακή, 30 Αυγούστου, σε αρκετές περιοχές σε περιοχές της Κρήτης και των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για:

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω και ΠΕ Καρπάθου

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε Κεντρική Ελλάδα, Λέσβο, Χίο και Κυκλάδες, περιοχές που βρίσκονται στο «κίτρινο» επίπεδο του χάρτη.

Σε «Red Code» οι περιοχές κατηγορίας 4

Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου, για αύριο τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Κω και Καρπάθου, καθώς και ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης.

Στην κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε «Red Code» καλούνται να συγκαλέσουν τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ και ΠΕΣΟΠΠ), προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Κρήτη και νησιά Βόρειου και Νότιου Αιγαίου – Ποιες περιοχές μπαίνουν σε «Red Code»

Αυξημένη ετοιμότητα και περιπολίες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές κατηγορίας 4 τίθεται σε μερική επιφυλακή, ενώ εφαρμόζεται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αυξάνονται επίσης οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Στις περιοχές που βρίσκονται σε «Red Code» εφαρμόζεται παράλληλα το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Η έκκληση της Πυροσβεστικής στους πολίτες

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε εργασίες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, αλλά και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις των αρμόδιων αρχών και, σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199 ή το 112.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για τη δική τους ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

Επιστρέφουν οι τελευταίοι εκδρομείς του καλοκαιριού: Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια – Νέα έξοδος για τους αδειούχους του Σεπτέμβρη (Video)

Λευκάδα: 9χρονος χρειάστηκε να διασωθεί 2 φορές μετά από πτώσεις στη θάλασσα – Προανάκριση από το Λιμενικό

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Έλεγχος στα προγράμματα σπουδών μετά τις νέες άδειες σε Keele και York (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Trump
ΚΟΣΜΟΣ

To «colpo grosso» του Τραμπ για το «σπάσιμο» των τιμών πετρελαίου του ΟΠΕΚ …μέσω των κοιτασμάτων της Βενεζουέλας

mitsotakis-instagram (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης από Δυτική Μακεδονία: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε» – Τα στιγμιότυπα από την περιοδεία του (Video)

vasilias harald kideia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η χώρα αποχαιρετά τον βασιλιά Χάραλντ με πλήθη κόσμου να συρρέουν στο παλάτι (Video)

ilikiomenos_sillipsi
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 36χρονου που έκανε ηλεκτροσυγκόλληση στην Κω – Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς στο νησί

kairos skoni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Μπόρες και τοπικές καταιγίδες το βράδυ του Σαββάτου – Αφρικανική σκόνη από τα δυτικά την Κυριακή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aiolika parka 2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τα Ίμια στις ανεμογεννήτριες - Τι έχουν αφήσει πίσω τους οι τρεις δεκαετίες «ελληνοτουρκικής προσέγγισης»

bairaktar 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα τουρκικά drones «χαρτογραφούν» το Αιγαίο: Ο νέος αεροπορικός παίκτης και η ελληνική αμηχανία

κιτρινος-ρόμβος
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει ο κίτρινος ρόμβος; Η πινακίδα που πολλοί δεν ξέρουν

Giannis Papageorgiou
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Άνθρακες ο «θησαυρός» της κυβέρνησης με τις συντάξεις χηρείας 

microfono tragoudi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι της γνωστής τραγουδίστριας με τον εγκέφαλο της σπείρας ναρκωτικών: «Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08.2026 17:47
Trump
ΚΟΣΜΟΣ

To «colpo grosso» του Τραμπ για το «σπάσιμο» των τιμών πετρελαίου του ΟΠΕΚ …μέσω των κοιτασμάτων της Βενεζουέλας

mitsotakis-instagram (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης από Δυτική Μακεδονία: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε» – Τα στιγμιότυπα από την περιοδεία του (Video)

vasilias harald kideia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η χώρα αποχαιρετά τον βασιλιά Χάραλντ με πλήθη κόσμου να συρρέουν στο παλάτι (Video)

1 / 3