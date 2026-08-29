«Red Code» για πυρκαγιές: Kίνδυνος κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη και νησιά Βόρειου και Νότιου Αιγαίου (Video)

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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για αύριο Κυριακή, 30 Αυγούστου, σε αρκετές περιοχές σε περιοχές της Κρήτης και των νησιών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας

ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω και ΠΕ Καρπάθου

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) προβλέπεται σε Κεντρική Ελλάδα, Λέσβο, Χίο και Κυκλάδες, περιοχές που βρίσκονται στο «κίτρινο» επίπεδο του χάρτη.

Σε «Red Code» οι περιοχές κατηγορίας 4

Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου, για αύριο τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου, Κω και Καρπάθου, καθώς και ολόκληρη η Περιφέρεια Κρήτης.

Στην κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε «Red Code» καλούνται να συγκαλέσουν τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ και ΠΕΣΟΠΠ), προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Αυξημένη ετοιμότητα και περιπολίες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυνο, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Παράλληλα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις περιοχές κατηγορίας 4 τίθεται σε μερική επιφυλακή, ενώ εφαρμόζεται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αυξάνονται επίσης οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Στις περιοχές που βρίσκονται σε «Red Code» εφαρμόζεται παράλληλα το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

Η έκκληση της Πυροσβεστικής στους πολίτες

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε εργασίες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, αλλά και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις των αρμόδιων αρχών και, σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199 ή το 112.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για τη δική τους ασφάλεια.

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