Δέσποινα Βανδή: «Με τον Βασίλη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά»

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Στη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη αναφέρθηκε η Δέσποινα Βανδή, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso.

Λίγο πριν ξεκινήσει τις νυχτερινές της εμφανίσεις στο πλευρό της Νατάσας Θεοδωρίδου, η γνωστή τραγουδίστρια παρέθεσε όλα εκείνα που θαυμάζει στον σύντροφό της, ενώ δεν δίστασε να εξομολογηθεί πως η πιο όμορφη πλευρά του δεσμού τους είναι το γεγονός ότι κάθε βράδυ κοιμούνται μαζί αγκαλιά.

«Ο Βασίλης είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τον συνάνθρωπο, σέβεται τους φίλους του, μπορείς να ακουμπήσεις επάνω του, ο λόγος του είναι ντόμπρος, έχει αξίες και είναι ένας πολύ καλός πατέρας», δηλώνει η Δέσποινα Βανδή για τον ηθοποιό σύντροφό της.

«Πέρα από αυτό, όμως, αγαπάω τον παρορμητισμό και τον αυθορμητισμό που έχει, γεγονός που κάνει τη ζωή μας πολύ ενδιαφέρουσα σε καθημερινή βάση! Είναι επίσης ένας άνθρωπος χωρίς δεύτερες σκέψεις! Με αλήθεια! Θαυμάζω, επίσης, το ταλέντο που έχει και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης!», συμπληρώνει χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η πιο όμορφη πλευρά της σχέσης σου με τον Βασίλη που ο κόσμος δεν βλέπει πίσω από τις φωτογραφίες και τις δημόσιες εμφανίσεις;

«Το ότι κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά», εξομολογείται η Δέσποινα Βανδή.

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