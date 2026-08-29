Σάκης Αρναούτογλου: Μπόρες και τοπικές καταιγίδες το βράδυ του Σαββάτου – Αφρικανική σκόνη από τα δυτικά την Κυριακή

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Αίθριος καιρός αλλά με μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένονται το βράδυ του Σαββάτου σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Σάκη Αρναούτογλου, αρχικά στα βόρεια και αργότερα νοτιότερα. Ωστόσο, αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπεται από την ΕΜΥ. Στην πρόγνωσή της η ΕΜΥ τονίζει πως αύριο τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη ενώ δεν αποκλείεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Ειδικότερα, με ανάρτηση στο Facebook, την οποία συνοδεύει με σχετικό χάρτη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει τις περιοχές που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επηρεαστούν από πρόσκαιρα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, οι πιθανότητες για ένα σύντομο πέρασμα μπόρας ή ακόμη και τοπικής καταιγίδας αυξάνονται προς το βράδυ, αρχικά στη βόρεια πλευρά της χώρας. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και άλλες περιοχές, περίπου έως λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι πρόκειται για σύντομο πέρασμα και όχι για φαινόμενα μεγάλης διάρκειας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου σημειώνει ακόμη ότι κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων. Στον χάρτη που συνοδεύει την ανάρτησή του αποτυπώνονται οι περιοχές με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεαστούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) γενικά προβλέπεται για αύριο Κυριακή αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Θα φτάσει στα Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 31 με 32 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά τις πρωινές ώρες και στα υπόλοιπα τις μεσημεριανές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στη Θράκη η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ο καιρός γενικά θα είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Αίθριος καιρός προβλέπεται στα νησιά των Κυκλάδων και την Κρήτη και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Στα νησιά του Αιγαίου ο καιρός θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο καιρός γενικά είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2- 4 μποφόρ προς το απόγευμα ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-08-2026

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 01-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-09-2026

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται την Τετάρτη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημεριανές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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