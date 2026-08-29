Καιρός: Μελτέμια με ριπές έως 120 χλμ./ώρα το Σάββατο – Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

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Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού το Σάββατο, 29/8, καθώς μετά τη σχεδόν άπνοια των τελευταίων ημερών οι ισχυροί βοριάδες επιστρέφουν, με τις ριπές να φτάνουν τοπικά τα 120 χλμ./ώρα. Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα αποτελέσουν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ημέρας, καθώς τα μελτέμια θα ενισχυθούν σημαντικά. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τοπικά τα 8 μποφόρ, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η Κρήτη αναμένεται να δεχθεί τους ισχυρότερους ανέμους, με τις ριπές να ξεπερνούν κατά τόπους τα 100 χλμ./ώρα και στην ανατολική πλευρά του νησιού να φτάνουν τα 110-120 χλμ./ώρα. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες ριπές εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 90 χλμ./ώρα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στα βορειοανατολικά και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες προβλέπονται τις απογευματινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι στα δυτικά, με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 5-7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35-37 βαθμούς, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 38. Στα νησιά του Αιγαίου θα κυμανθεί στους 30-31 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές, 33-34 βαθμούς, να καταγράφονται τοπικά στα ανατολικά και στη νότια Κρήτη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στην ανατολική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στην Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και εκ νέου τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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