ΜΕΓΑ: Νέες παραγωγικές μονάδες και υψηλότερος τζίρος το 2025, με πιέσεις στην τελική κερδοφορία

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Σε τροχιά περαιτέρω ανάπτυξης κινήθηκε η ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. το 2025, καταγράφοντας νέα αύξηση του κύκλου εργασιών της και διευρύνοντας παράλληλα το παραγωγικό της αποτύπωμα. Κομβικό σημείο της περυσινής χρήσης αποτέλεσε η έναρξη λειτουργίας δύο νέων παραγωγικών μονάδων στον Ασπρόπυργο και στο Σχηματάρι.

Οι δύο επενδύσεις αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της ελληνικής βιομηχανίας για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και δημιουργία των υποδομών που απαιτούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς αγορές.

Η εταιρεία συνεχίζει να διατηρεί το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητάς της στην Ελλάδα, κατευθύνοντας κεφάλαια σε νέες γραμμές παραγωγής, σύγχρονες τεχνολογίες, αυτοματισμούς, έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας.

Οι πιέσεις στην κερδοφορία

Η αύξηση των πωλήσεων, πάντως, δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη βελτίωση σε όλα τα επίπεδα των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Τα κέρδη προ φόρων της ΜΕΓΑ εμφάνισαν μικρή υποχώρηση κατά τη χρήση του 2025, σε μία χρονιά κατά την οποία οι επιχειρήσεις του κλάδου βρέθηκαν αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος σε κρίσιμους τομείς της παραγωγικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, οι διεθνείς κοστολογικές πιέσεις παρέμειναν έντονες, με την ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τις μεταφορές να επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μέρος αυτών των επιβαρύνσεων απορροφήθηκε και δεν πέρασε στις τελικές τιμές των προϊόντων. Η επιλογή αυτή, σε συνδυασμό με τις αυξημένες επενδυτικές δαπάνες και τις κινήσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, επηρέασε την κερδοφορία της χρήσης.

Η διοίκηση εντάσσει την εξέλιξη αυτή στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της, δίνοντας προτεραιότητα στη δημιουργία μεγαλύτερης παραγωγικής βάσης και στην ενίσχυση της δυνατότητας της εταιρείας να διευρύνει την παρουσία της τα επόμενα χρόνια.

Νέες θέσεις για τις αυξημένες παραγωγικές ανάγκες

Παράλληλα με τις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις, η ΜΕΓΑ αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων της κατά τη διάρκεια του 2025, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τις νέες μονάδες και τις πρόσθετες γραμμές παραγωγής.

Η αύξηση του προσωπικού συνοδεύτηκε, σύμφωνα με την εταιρεία, από ενίσχυση των πρόσθετων παροχών προς τους εργαζομένους και αναβάθμιση του ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος.

Το μεγαλύτερο βάρος του επενδυτικού σχεδιασμού έπεσε, ωστόσο, στην παραγωγή και στην αποθήκευση. Οι νέες εγκαταστάσεις σε Ασπρόπυργο και Σχηματάρι αυξάνουν τη διαθέσιμη δυναμικότητα και δημιουργούν πρόσθετο χώρο για την ανάπτυξη της εταιρείας, η οποία επιδιώκει να αξιοποιήσει τόσο την εγχώρια ζήτηση όσο και τις δυνατότητες των εξαγωγικών αγορών.

Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων επενδύσεων έρχεται να προστεθεί σε έναν πολυετή κύκλο επέκτασης της παραγωγικής βάσης της ΜΕΓΑ. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι υποδομές που τέθηκαν σε λειτουργία το 2025, μαζί με τις επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Το ζητούμενο για τις επόμενες χρήσεις θα είναι η αξιοποίηση της πρόσθετης παραγωγικής δυναμικότητας και η μετατροπή της αύξησης των πωλήσεων σε ισχυρότερη κερδοφορία, ιδιαίτερα εφόσον οι πιέσεις από ενέργεια, πρώτες ύλες και μεταφορικό κόστος παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

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