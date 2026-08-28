Motor Oil: Η διύλιση οδηγεί την ανάπτυξη, εκτοξεύονται οι εξαγωγές και αλλάζουν οι επενδύσεις στις ΑΠΕ

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Η ισχυρή ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η υποχώρηση της ευρωπαϊκής δυναμικότητας διύλισης και η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τη Motor Oil. Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν ότι η διύλιση έχει αναδειχθεί στον βασικό μοχλό ανάπτυξης του ομίλου, την ώρα που στις ΑΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη αναδιάταξη του επενδυτικού σχεδιασμού με μεγαλύτερο βάρος σε αιολικά και συστήματα αποθήκευσης.

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης, στάθηκε ιδιαίτερα στην ικανότητα της Motor Oil να προσαρμόζεται στις έντονες μεταβολές του διεθνούς ενεργειακού περιβάλλοντος, διατηρώντας θετική πορεία στα βασικά οικονομικά μεγέθη.

Οι επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου ήρθαν να προστεθούν στην ισχυρή εικόνα των πρώτων τριών μηνών του έτους, με τη διοίκηση να διατηρεί τις βασικές στρατηγικές επιλογές της και να αναζητεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στους διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.

Το ευρωπαϊκό έλλειμμα διύλισης και οι εξαγωγές

Η διύλιση αποτελεί αυτή την περίοδο το ισχυρότερο «χαρτί» της Motor Oil. Η σταδιακή μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά, ενισχύοντας τον ρόλο των ελληνικών διυλιστηρίων στην τροφοδοσία γειτονικών χωρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση, από το 2009 έως το 2025 η παραγωγική δυναμικότητα διύλισης στην Ευρώπη μειώθηκε κατά περίπου 167 εκατ. μετρικούς τόνους. Στο διάστημα αυτό σειρά διυλιστηρίων σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές διέκοψαν τη λειτουργία τους.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύουν ακόμη περισσότερο τις πιέσεις στην προσφορά. Τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις Ρωσίας και Ουκρανίας, σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούν στον Περσικό Κόλπο, έχουν αυξήσει τη σημασία της διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Σε αυτό το περιβάλλον, τόσο η Motor Oil όσο και η Helleniq Energy έχουν αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές τους, ενώ τα υψηλά περιθώρια διύλισης εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν και κατά το επόμενο τρίμηνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας αντιστοιχούσαν στο πρώτο εξάμηνο στο 78,10% του συνολικού όγκου πωλήσεων της Motor Oil, έναντι 71,62% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συνολικά, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 18% στο πρώτο εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένων της εγχώριας αγοράς, των εξαγωγών και των ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίμων. Το πελατολόγιο της Motor Oil εμφανίζει πλέον μεγάλη γεωγραφική διασπορά, καλύπτοντας αγορές σχεδόν σε όλες τις ηπείρους.

Στην ελληνική αγορά, πάντως, η εικόνα ήταν διαφορετική ανά κατηγορία καυσίμου. Στο δεύτερο τρίμηνο η κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε κατά 3,1% σε ετήσια βάση, ενώ το diesel κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,2%.

Αύξηση 5,6% σημειώθηκε στα αεροπορικά καύσιμα, ενώ στα ναυτιλιακά καύσιμα καταγράφηκε πτώση 7,5% και στο LPG μείωση 5,7%.

«Τιμωρητική» μια νέα φορολόγηση υπερκερδών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση της διοίκησης σχετικά με το ενδεχόμενο νέας φορολόγησης των αυξημένων κερδών των διυλιστηρίων.

Απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή, ο Πέτρος Τζαννετάκης υποστήριξε ότι μια νέα επιβολή φόρου στα λεγόμενα windfall profits θα ήταν αδικαιολόγητη, καθώς σημαντικό μέρος της υψηλής κερδοφορίας προέρχεται από τις εξαγωγές και όχι από την εγχώρια αγορά.

Κατά τη διοίκηση, ένα τέτοιο μέτρο θα λειτουργούσε ουσιαστικά τιμωρητικά για τις ελληνικές εταιρείες διύλισης, οι οποίες συνέχισαν να επενδύουν σε παραγωγικές εγκαταστάσεις σε μια περίοδο κατά την οποία σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ακολούθησε αντίθετη πορεία.

Στην περίπτωση της Motor Oil, οι επενδύσεις στο διυλιστήριο της Κορίνθου συνεχίστηκαν και μετά τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί πριν από περίπου δύο χρόνια. Η υποδομή αναβαθμίστηκε και σήμερα έχει τη δυνατότητα παραγωγής ευρείας γκάμας προϊόντων.

Μία μονάδα του διυλιστηρίου πρόκειται πάντως να τεθεί εκτός λειτουργίας για προγραμματισμένη συντήρηση από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, για χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπεράσει τις 30 ημέρες.

Η διοίκηση δεν αναμένει προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς, αν και προβλέπει περιορισμένη επίπτωση στα αποτελέσματα του επόμενου τριμήνου.

Αλλάζει το μείγμα των επενδύσεων στις ΑΠΕ

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η Motor Oil διατηρεί τον στρατηγικό στόχο για EBITDA 250 εκατ. ευρώ και έργα συνολικής ισχύος 2 GW σε λειτουργία έως το 2030.

Η διοίκηση απέρριψε τα σενάρια περί αποχώρησης από τον κλάδο μετά τη συμφωνία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και την πώληση αιολικών πάρκων. Αυτό που μεταβάλλεται είναι κυρίως ο χρονισμός και η κατεύθυνση των επενδύσεων.

Μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών μεταφέρεται στα επόμενα χρόνια, ενώ αλλάζει και το ενεργειακό μείγμα στο οποίο δίνεται προτεραιότητα. Μετά την έμφαση που είχε δοθεί στα φωτοβολταϊκά, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στα αιολικά πάρκα και στις μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να παρουσιαστούν προς τα τέλη Νοεμβρίου, όταν η διοίκηση σχεδιάζει να ανακοινώσει το αναλυτικότερο επενδυτικό πλάνο για τις ΑΠΕ.

Αντίστοιχη είναι η προσέγγιση και στην κυκλική οικονομία. Σύμφωνα με τον Πέτρο Τζαννετάκη, η πώληση στον όμιλο AKTOR του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS δεν αποτελεί αποχώρηση από τον συγκεκριμένο τομέα, αλλά κίνηση βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου.

Ανοιχτή η απόφαση για την έκπτωση στο diesel

Σε εκκρεμότητα παραμένει και η απόφαση για το εάν η Motor Oil θα παρατείνει τον Σεπτέμβριο την ειδική έκπτωση στο diesel, ακολουθώντας αντίστοιχη κίνηση της Helleniq Energy. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός της επόμενης εβδομάδας.

Την ίδια στιγμή, παρά την ιδιαίτερα ισχυρή κερδοφορία του πρώτου εξαμήνου, δεν προβλέπεται αλλαγή στη μερισματική πολιτική.

Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση έκτακτης αναπροσαρμογής της πολιτικής διανομών εξαιτίας της συγκυριακά υψηλής κερδοφορίας, επιλέγοντας να διατηρήσει τη μέχρι σήμερα προσέγγιση του ομίλου.

Με τη διύλιση να προσφέρει αυτή την περίοδο ισχυρές ταμειακές ροές, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η Motor Oil θα μπορέσει να αξιοποιήσει τη σημερινή ευνοϊκή συγκυρία για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση διαφοροποίησής της, χωρίς να χάσει το πλεονέκτημα που της δίνει η αυξανόμενη σημασία των ελληνικών διυλιστηρίων στην ενεργειακή τροφοδοσία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

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