search
ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08.2026 17:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2026 17:06

Σύλληψη 36χρονου που έκανε ηλεκτροσυγκόλληση στην Κω – Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς στο νησί

29.08.2026 17:06
ilikiomenos_sillipsi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής στην Κω, καθώς πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε βλάστηση, ενώ στην περιοχή ο κίνδυνος πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε επίπεδο πολύ υψηλού κινδύνου.

O 36χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλλησης, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας. Σε βάρος του εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ήταν άμεση, καθώς οι εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή υψηλές θερμοκρασίες απαγορεύονται υπό συγκεκριμένες συνθήκες κατά την αντιπυρική περίοδο και ιδιαίτερα σε ημέρες αυξημένου κινδύνου.

Διαβάστε επίσης:

Αχαΐα: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην Αιγιαλεία

«Red Code» για πυρκαγιές: Kίνδυνος κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη και νησιά Βόρειου και Νότιου Αιγαίου (Video)

Επιστρέφουν οι τελευταίοι εκδρομείς του καλοκαιριού: Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια – Νέα έξοδος για τους αδειούχους του Σεπτέμβρη (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Trump
ΚΟΣΜΟΣ

To «colpo grosso» του Τραμπ για το «σπάσιμο» των τιμών πετρελαίου του ΟΠΕΚ …μέσω των κοιτασμάτων της Βενεζουέλας

mitsotakis-instagram (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης από Δυτική Μακεδονία: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε» – Τα στιγμιότυπα από την περιοδεία του (Video)

vasilias harald kideia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η χώρα αποχαιρετά τον βασιλιά Χάραλντ με πλήθη κόσμου να συρρέουν στο παλάτι (Video)

ilikiomenos_sillipsi
ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη 36χρονου που έκανε ηλεκτροσυγκόλληση στην Κω – Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς στο νησί

kairos skoni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Μπόρες και τοπικές καταιγίδες το βράδυ του Σαββάτου – Αφρικανική σκόνη από τα δυτικά την Κυριακή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aiolika parka 2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τα Ίμια στις ανεμογεννήτριες - Τι έχουν αφήσει πίσω τους οι τρεις δεκαετίες «ελληνοτουρκικής προσέγγισης»

bairaktar 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα τουρκικά drones «χαρτογραφούν» το Αιγαίο: Ο νέος αεροπορικός παίκτης και η ελληνική αμηχανία

κιτρινος-ρόμβος
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει ο κίτρινος ρόμβος; Η πινακίδα που πολλοί δεν ξέρουν

Giannis Papageorgiou
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Άνθρακες ο «θησαυρός» της κυβέρνησης με τις συντάξεις χηρείας 

microfono tragoudi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι της γνωστής τραγουδίστριας με τον εγκέφαλο της σπείρας ναρκωτικών: «Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.08.2026 17:49
Trump
ΚΟΣΜΟΣ

To «colpo grosso» του Τραμπ για το «σπάσιμο» των τιμών πετρελαίου του ΟΠΕΚ …μέσω των κοιτασμάτων της Βενεζουέλας

mitsotakis-instagram (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης από Δυτική Μακεδονία: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε» – Τα στιγμιότυπα από την περιοδεία του (Video)

vasilias harald kideia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η χώρα αποχαιρετά τον βασιλιά Χάραλντ με πλήθη κόσμου να συρρέουν στο παλάτι (Video)

1 / 3