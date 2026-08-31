Αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 38χρονος μετά από πτώση στο λιμάνι

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Πτώση 38χρονου, υπηκόου Τουρκίας, σημειώθηκε χθες το βράδυ, εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης, κοντά στην Πύλη 11.

Ο άνδρας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» για ιατρικές εξετάσεις.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

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