Χανιά: Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου

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Σε πέντες συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά και στοίχισε τη ζωή σε ένα εντεκάχρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με το flashnews, οι Αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν 2 υπεύθυνους του ξενοδοχείου, τον ναυαγοσώστη καθώς και τους γονείς του ανήλικου κοριτσιού.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο 43χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου, η 45χρονη υπεύθυνη λειτουργίας και ο 22χρονος ναυαγοσώστης. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς της 11χρονης, ηλικίας 45 και 41 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες σε πισίνα ξενοδοχείου. Ναυαγοσώστης έσπευσε άμεσα να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες ανάνηψης και να μεταφέρουν εσπευσμένα την 11χρονη στο νοσοκομείο Χανίων.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Από την πλευρά του ξενοδοχείου, υποστηρίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες ότι το παιδί βρισκόταν εκτός πισίνας όταν κατέρρευσε.

Οι συλληφθέντες για την τραγωδία στην πισίνα στα Χανιά θα οδηγηθούν σήμερα το μεσημέρι στον Εισαγγελέα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση.

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