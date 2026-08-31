search
ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 12:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2026 10:53

Χανιά: Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου

31.08.2026 10:53
PISINA_POLL_UNSPLASH

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε πέντες συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά και στοίχισε τη ζωή σε ένα εντεκάχρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με το flashnews, οι Αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν 2 υπεύθυνους του ξενοδοχείου, τον ναυαγοσώστη καθώς και τους γονείς του ανήλικου κοριτσιού.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο 43χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου, η 45χρονη υπεύθυνη λειτουργίας και ο 22χρονος ναυαγοσώστης. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς της 11χρονης, ηλικίας 45 και 41 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες σε πισίνα ξενοδοχείου. Ναυαγοσώστης έσπευσε άμεσα να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες ανάνηψης και να μεταφέρουν εσπευσμένα την 11χρονη στο νοσοκομείο Χανίων.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Από την πλευρά του ξενοδοχείου, υποστηρίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες ότι το παιδί βρισκόταν εκτός πισίνας όταν κατέρρευσε.

Οι συλληφθέντες για την τραγωδία στην πισίνα στα Χανιά θα οδηγηθούν σήμερα το μεσημέρι στον Εισαγγελέα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Κορινθία: Ανατίναξαν ΑΤΜ και άρπαξαν πάνω από 90.000 ευρώ

Χανιά: Η μεγάλη καθυστέρηση στην πτήση έφερε ένταση, λιποθυμίες και τραυματισμό – Έμειναν κλεισμένοι για 5 ώρες στο αεροπλάνο!

Ρατσιστική επίθεση και ξυλοδαρμός μεταναστών στα Πατήσια – Τι καταγγέλλουν δύο αδέλφια από το Πακιστάν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zoi konstantopoulou 12- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας βάζει ανθρώπους να προσεγγίσουν στελέχη μας για να φύγουν και να πάνε στο κόμμα του

kerinia_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Αγωνιώδης έρευνα για τους αγνοούμενους – Η οργή στο ψευδοκράτος, η δραματική διάσωση, η σύλληψη και κατάθεση του καπετάνιου και η άρνηση βοήθειας της Λευκωσίας (Photos/Videos)

dolly-parton-new
LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: Συγκινεί η ανιψιά της τραγουδώντας στη μνήμη της – «Θα είμαστε όλοι καλά, το υπόσχομαι» (Videos)

benzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης: Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση

upscalemedia-transformed
MEDIA

STAR, ΣΚΑΪ: Δύο αυτοί, δύο κι οι άλλοι, σύνολο… τέσσερις οι σειρές για το 2026-2027

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

akrita 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ακρίτα: Κωμικοτραγικό να ασχολούμαστε με το αν θα είμαι ή όχι αντιπρόεδρος της Βουλής

pinakida parking (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;

usa_iran_0608_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για το Ιράν: «Απεμπλακείτε, δεν αντέχουμε άλλο» – Ο στρατός αδειάζει Τραμπ και Χέγκσεθ

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Γιατί μαζί με τις χαρές χρειάζονται και οι αλήθειες;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 12:12
zoi konstantopoulou 12- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου: Ο Τσίπρας βάζει ανθρώπους να προσεγγίσουν στελέχη μας για να φύγουν και να πάνε στο κόμμα του

kerinia_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Αγωνιώδης έρευνα για τους αγνοούμενους – Η οργή στο ψευδοκράτος, η δραματική διάσωση, η σύλληψη και κατάθεση του καπετάνιου και η άρνηση βοήθειας της Λευκωσίας (Photos/Videos)

dolly-parton-new
LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: Συγκινεί η ανιψιά της τραγουδώντας στη μνήμη της – «Θα είμαστε όλοι καλά, το υπόσχομαι» (Videos)

1 / 3