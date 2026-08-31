Ρατσιστική επίθεση και ξυλοδαρμός μεταναστών στα Πατήσια – Τι καταγγέλλουν δύο αδέλφια από το Πακιστάν

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Θύματα ξυλοδαρμού με ρατσιστικά κίνητρα έπεσαν δύο αδέλφια, μετανάστες εργάτες από το Πακιστάν στην πλατεία Αγίας Παρασκευής στην οδό Καμπούρογλου στα Πατήσια.

Ειδικότερα, όπως κατήγγειλε στην ΚΕΕΡΦΑ ο Χοράμ Μ.:

«Την Πέμπτη 27/8, λίγο μετά τις 6μμ, βγήκαμε από το σπίτι μας για να πάμε στον σταθμό Κάτω Πατησίων. Είχαμε μαζί μας δώρα που φέραμε από το Πακιστάν για να τα παραδώσουμε σε ένα φίλο. Μας τα είχε δώσει η οικογένεια του. Σε ένα σημείο στη Χρυσοστόμου Σμύρνης, κοντά σε ένα μίνι μάρκετ, στέκονταν ένας σωματώδης τύπος, που αγριοκοίταξε τον αδελφό μου χωρίς λόγο.

Το ανέφερα στον αδελφό μου και συνεχίσαμε να περπατάμε και φτάσαμε σε μερικά λεπτά σε ένα γηπεδάκι στην οδό Καμπούρογλου, στο οποίο παίζουν παιδιά μιας ομάδας.

Ξαφνικά, αιφνιδιαστικά, ήρθε από πίσω και άρχισε να χτυπά με γροθιές και κλωτσιές τον αδελφό μου Οσμάν. Ήταν ψηλός, περίπου δύο μέτρα και πολύ γυμνασμένος, σαν μποξέρ, σαν παλαιστής χτυπούσε. Κοντοκουρεμένος με το κεφάλι αρκετά ξυρισμένο.

Ακουσα μια φωνή να λέει: “Γαμώ το Πακιστάν” και όταν φώναξα: “Σταμάτα, γιατί χτυπάς;” μου έριξε γροθιά στη μύτη και την έσπασε, άρχισε να τρέχει αίμα.

Συνέχισε να κλωτσά τον αδελφό μου ξανά. Έπεσε κάτω και όταν είπα “θα φωνάξω την Αστυνομία” έφυγε με γρήγορα βήματα προς την οδό Σαμαρά.

Μας βοήθησαν κάποια παιδιά εκεί και πήγαμε στο νοσοκομείο Παμμακάριστος που είναι κοντά. Μείναμε τρεισήμισι ώρες. Κάνανε ράμματα στον αδελφό μου γιατί του άνοιξε το δέρμα δίπλα από το μάτι. Στο νοσοκομείο ήρθαν αστυνομικοί, μας έδειξαν φωτογραφίες και μας είπαν να μην κάνουμε τίποτα. Την επόμενη μέρα, κάναμε καταγγελία στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας στην Αστυνομία.

Είμαι εργάτης σε εργαστήριο χρυσοχοΐας, όπως και ο αδελφός μου. Ζω στην Ελλάδα από το 2007 και έχω χαρτιά. Αυτά μας θυμίζουν ότι έκανε παλιά η Χρυσή Αυγή εδώ στις γειτονιές μας.»

Από την πλευρά της, η ΚΕΕΡΦΑ αναφέρει:

«Τον δρόμο για αυτές τις ρατσιστικές επιθέσεις των φασιστοειδών άνοιξε η ίδια η κυβέρνηση και η ανοιχτά χυδαία ρατσιστική στοχοποίηση των μεταναστών από τον Θ. Πλεύρη. Με τη Σιντική και την εξέγερση των μεταναστών στο στρατόπεδο του θανάτου να υπογραμμίζει, πόσο δολοφονική είναι η κυβέρνηση.

Οι μετανάστες από το Πακιστάν έχουν την «τιμητική» τους, αφού στο στόχαστρο είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος η «Ενότητα», ο Τζαβέντ Ασλάμ. Με μανία, στοχεύει να απελάσει ένα άνθρωπο, που ζει στη χώρα εδώ και 30 χρόνια αφαιρώντας του το άσυλο. Αν και η αρμόδια επιτροπή απέρριψε το αίτημα του Πλεύρη για ανάκληση του ασύλου του, επιμένει και προσφεύγει δικαστικά κατά της απόφασης!

Το εχθρικό περιβάλλον για τους μετανάστες που χτίζει μια κυβέρνηση που έχει στα χέρια της το έγκλημα της Πύλου, της μαζικής δολοφονίας 600 προσφύγων στη Πύλο και τροφοδοτεί ξανά τους φασίστες να βγαίνουν σε νέες επιθέσεις. Βελόπουλος στη Βουλή, Λατινοπούλου στην Ευρωβουλή και ορφανά της Χρυσής Αυγής στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας χύνουν ρατσιστικό δηλητήριο σε βάρος ιδιαίτερα των Πακιστανών , ανοίγοντας την όρεξη στα φασιστοειδή να χτυπάνε. Η κυβέρνηση κάνει τα στραβά μάτια, όταν ο Κασιδιάρης ανοίγει γραφεία πίσω από το Δημαρχείο της Αθήνας και το Εθνικό Μέτωπο στους Αμπελοκήπους.

Άλλωστε στην ίδια περιοχή φασιστοειδή είχαν βάλει βόμβα σε χώρο θρησκευτικής λατρείας, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των πιστών που βρίσκονταν μέσα. Είχαν επιτεθεί σε μετανάστες ξανά στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Η ισλαμοφοβία μετατρέπεται σε βία στον δρόμο τώρα. Ώρα να τους σταματήσουμε!

Ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης είναι μπροστά μας και μας θυμίζει ότι 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτέμβρη έχουμε να συνεχίσουμε τη μάχη για να ξεριζώσουμε τους φασίστες από τις γειτονιές, πριν δολοφονήσουν ξανά και να συγκρουστούμε με την κυβέρνηση του ρατσισμού, του πολέμου και της φτώχειας, που τους ανοίγει τον δρόμο.

Θα βρεθούμε στη Πανελλαδική διαδήλωση στη ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, στις 6μμ, στο Άγαλμα Βενιζέλου μαζί με τα εργατικά συνδικάτα και θα δώσουμε την απάντηση και στα Πατήσια. Όπως και στις 18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι».

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