Έχεις παλιό infotainment ή δεν έχεις καθόλου; Αυτές είναι οι λύσεις

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Δεν χρειάζεται να αλλάξεις αυτοκίνητο για να αποκτήσεις Android Auto, Apple CarPlay, πλοήγηση και μια σύγχρονη οθόνη… από μια απλή βάση κινητού μέχρι την πλήρη αντικατάσταση της κεντρικής μονάδας, υπάρχουν λύσεις

Τα συστήματα infotainment έχουν εξελιχθεί με εντυπωσιακή ταχύτητα τα τελευταία χρόνια. Μεγάλες οθόνες αφής, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, πλοήγηση, streaming μουσικής και φωνητικές εντολές θεωρούνται πλέον σχεδόν αυτονόητα στα καινούργια αυτοκίνητα.

Αυτό όμως δημιουργεί ένα περίεργο «πρόβλημα», καθώς ένα αυτοκίνητο ηλικίας δέκα ή δεκαπέντε ετών μπορεί να παραμένει απολύτως αξιόπιστο και λειτουργικό, αλλά το εσωτερικό του να μοιάζει τεχνολογικά με… άλλη εποχή.

Ακόμη χειρότερα, αρκετά αυτοκίνητα εκείνης της περιόδου διαθέτουν ήδη κάποια μορφή infotainment, όμως το σύστημα είναι αργό, έχει μικρή οθόνη, δεν συνεργάζεται σωστά με σύγχρονα smartphones και φυσικά δεν υποστηρίζει Android Auto ή Apple CarPlay.

Η καλή είδηση είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε να αλλάξεις αυτοκίνητο ούτε απαραίτητα να ξηλώσεις το ταμπλό.

Η απλούστερη λύση: το κινητό γίνεται το infotainment

Για ένα παλαιότερο αυτοκίνητο χωρίς κεντρική οθόνη, η φθηνότερη επιλογή παραμένει και η πλέον προφανής: μια καλή βάση smartphone. Τοποθετώντας το κινητό σε κατάλληλη θέση μπορείς να χρησιμοποιήσεις Google Maps ή Waze για πλοήγηση, Spotify για μουσική και το σύστημα Bluetooth του αυτοκινήτου για κλήσεις και ήχο.

Το μόνο που χρειάζεται είναι η επένδυση σε μια καλή βάση στήριξης, καθότι οι φθηνές λύσεις είναι μαθηματικά βέβαιο ότι πολύ σύντομα θα σας οδηγήσουν στην αγορά μιας καλύτερης. Είναι μια κλασική περίπτωση του ρητού που λέει ότι «το φθηνό είναι και ακριβό» καθώς βρίσκεσαι να πληρώνεις τελικά αυτή που «τσιγκουνεύτηκες» αρχικά έχοντας χάσει το ευτελές ποσό της πρώτης και αρκετή από την ψυχραιμία σου. Απαραίτητη είναι φυσικά και κάποια σταθερή παροχή ρεύματος μέσω USB ή της πρίζας 12 Volt του αυτοκινήτου, ώστε να μην «στεγνώνει» το κινητό από ενέργεια.

Πρόκειται για τη φθηνότερη και ευκολότερη αναβάθμιση, αλλά έχει εγγενείς περιορισμούς, καθώς η οθόνη παραμένει σχετικά μικρή και η εμπειρία χρήσης δεν θυμίζει πραγματικό ενσωματωμένο infotainment.

Οι τιμές για ένα σύστημα καλής βάσης μαζί με «κούμπωμα» στο κινητό, ξεκινούν από τα 50 ευρώ και μπορούν να φτάσουν τα 100 €, αν προστεθούν αξεσουάρ όπως αντικραδασμικές πλατφόρρμες και επαγωγική φόρτιση.

Η πιο ενδιαφέρουσα λύση; Πρόσθετη οθόνη Android Auto και CarPlay

Εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί στην αγορά αυτόνομες οθόνες που μπορούν να τοποθετηθούν πάνω στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου και να προσφέρουν Apple CarPlay και Android Auto χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει κάτι δραστικά στο αυτοκίνητο.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δεύτερο infotainment. Η οθόνη στερεώνεται στο ταμπλό ή, ανάλογα με το μοντέλο, στο παρμπρίζ και συνδέεται με το smartphone. Ο ήχος περνά στη συνέχεια στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου μέσω Bluetooth, AUX ή άλλης διαθέσιμης σύνδεσης.

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι η εγκατάσταση μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα λεπτά και χωρίς να πειραχτεί ουσιαστικά το αυτοκίνητο. Έτσι, ένα μοντέλο ηλικίας ακόμη και 15 ή 20 ετών μπορεί να αποκτήσει πλοήγηση Google Maps, Spotify, podcasts, τηλεφωνικές κλήσεις και τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από Android Auto ή CarPlay.

Και σε αντίθεση με το κινητό, η μεγαλύτερη επιφάνεια της οθόνης κάνει την πλοήγηση σαφώς πιο ευανάγνωστη. Οι πρόσθετες αυτές οθόνες, όμως, δεν λειτουργούν όλες με τον ίδιο τρόπο. Οι πιο απλές προσφέρουν mirroring του smartphone, ενώ οι περισσότερες σύγχρονες λειτουργούν ως εξωτερικές μονάδες Android Auto και Apple CarPlay, προβάλλοντας στην οθόνη το ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον του κινητού. Υπάρχουν επίσης ακριβότερες λύσεις με πλήρες λειτουργικό Android, δικό τους αποθηκευτικό χώρο και δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών.

Παράλληλα, αρκετά μοντέλα υποστηρίζουν κάμερα οπισθοπορείας, ενώ ορισμένα διατίθενται με ενσωματωμένη εμπρός κάμερα ή ακόμη και σύστημα καταγραφής εμπρός-πίσω. Με βάση αυτές τις διαφορές, οι τιμές για μια αξιοπρεπή φορητή οθόνη ξεκινούν περίπου από 80-100 ευρώ, ενώ πιο πλήρεις προτάσεις με μεγαλύτερη οθόνη, κάμερες και επιπλέον λειτουργίες μπορούν να φτάσουν περίπου τα 200-250 ευρώ.

Θέλεις κάτι πραγματικά εργοστασιακό; Αλλάζεις ολόκληρη τη μονάδα

Η τρίτη επιλογή είναι η πιο ολοκληρωμένη, αλλά ταυτόχρονα και η πιο περίπλοκη. Σε πολλά παλαιότερα αυτοκίνητα μπορεί να αφαιρεθεί το εργοστασιακό ραδιόφωνο ή infotainment και να αντικατασταθεί από μια σύγχρονη μονάδα με μεγάλη οθόνη.

Εδώ συναντάμε τις γνωστές μονάδες single-DIN και double-DIN, δηλαδή δύο τυποποιημένες διαστάσεις για την τοποθέτηση συστημάτων ήχου και infotainment στο ταμπλό. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εξαιρετικό: Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB, κάμερα οπισθοπορείας και σύγχρονες δυνατότητες πολυμέσων μπορούν να ενσωματωθούν σχεδόν σαν να υπήρχαν από το εργοστάσιο.

Υπάρχει όμως ένα σημαντικό «αλλά». Σε αρκετά αυτοκίνητα η εργοστασιακή μονάδα μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες λειτουργίες. Μπορεί να συνδέεται με χειριστήρια στο τιμόνι, αισθητήρες στάθμευσης, κάμερες ή ακόμη και ρυθμίσεις του ίδιου του αυτοκινήτου. Δεν είναι λοιπόν καθόλου απλό, ούτε μπορεί να γίνει εύκολα από οποιοδήποτε τεχνικό, καθότι πέραν της αντικατάστασης ενδέχεται να χρειάζεται «καλιμπράρισμα» και ειδικό software.

Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη μετατροπή πρέπει να γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο της εταιρείας του αυτοκινήτου σας, με την υποσημείωση, ότι μπορεί απλά να μην γίνεται.

Σε ότι αφορά στις τιμές, είναι πολύ δύσκολο να δοθεί κάποιος εύρος και όλα εξαρτώνται από την τιμή τις μονάδας, των εργατοωρών που απαιτούνται και το πόσο χρεώνονται αυτές. Σίγουρα δεν πρόκειται για μια «οικονομική» επιλογή όμως.

Μήπως απλά χρειάζεται ένα reboot;

Kι όμως, η τυπική «κλείστο και ξανάνοιξε το» απάντηση των τεχνικών υπολογιστών και των IT τμημάτων, μπορεί να λειτουργήσει. Αν η υπάρχουσα οθόνη κολλάει, σβήνει ή δεν ανταποκρίνεται σωστά στην αφή, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει χαλάσει.

Πριν προχωρήσεις σε άλλες λύσεις, αξίζει να δοκιμάσεις ένα restart του συστήματος και του κινητού, να αποσυνδέσεις και να επανασυνδέσεις το smartphone και να ελέγξεις εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού για το infotainment.

Σε ορισμένα συστήματα υπάρχει επίσης διαδικασία επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων ή καλιμπραρίσματος της οθόνης αφής, με τη διαδικασία να διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Επομένως, πριν αρχίσεις τα ξηλώματα σε ταμπλό και τσέπη, ένας βασικός έλεγχος μπορεί να επαναφέρει τα πράγματα σε ανεκτό επίπεδο λειτουργίας.

Ποια λύση αξίζει περισσότερο;

Εξαρτάται κυρίως από το αυτοκίνητο και από το πόσα χρήματα θέλεις να διαθέσεις. Αν θέλεις απλώς Google Maps και μουσική, μια καλή βάση κινητού πιθανότατα αρκεί. Αν θέλεις την εμπειρία ενός σύγχρονου αυτοκινήτου χωρίς επεμβάσεις, μια φορητή οθόνη με Android Auto και Apple CarPlay αποτελεί ίσως τον καλύτερο συμβιβασμό.

Αν, τέλος, σκοπεύεις να κρατήσεις το αυτοκίνητο για πολλά ακόμη χρόνια και θέλεις ένα πιο καθαρό και εργοστασιακό αποτέλεσμα, τότε η αντικατάσταση της κεντρικής μονάδας μπορεί να αξίζει το επιπλέον κόστος και την πολυπλοκότητα.

Το βασικό είναι ότι ένα παλιό infotainment δεν σημαίνει και παλιό αυτοκίνητο. Ένα μοντέλο που παραμένει μηχανικά αξιόπιστο μπορεί με σχετικά μικρή επέμβαση να αποκτήσει πολλές από τις ψηφιακές ανέσεις ενός καινούργιου.

Τι κρατάμε

Το smartphone σε βάση είναι η φθηνότερη λύση για πλοήγηση και μουσική.

για πλοήγηση και μουσική. Οι φορητές οθόνες μπορούν να προσθέσουν Android Auto και Apple CarPlay χωρίς ξήλωμα του ταμπλό .

. Η αλλαγή της κεντρικής μονάδας δίνει το πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, αλλά απαιτεί έλεγχο συμβατότητας.

Ένα προβληματικό infotainment μπορεί να χρειάζεται απλώς update ή reset και όχι αντικατάσταση .

. Ακόμη και ένα αρκετά παλιό αυτοκίνητο μπορεί να αποκτήσει τις βασικές ψηφιακές δυνατότητες ενός σύγχρονου μοντέλου.

Πηγή: autotypos.gr

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