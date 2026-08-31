Ντόλι Πάρτον: Συγκινεί η ανιψιά της τραγουδώντας στη μνήμη της – «Θα είμαστε όλοι καλά, το υπόσχομαι» (Videos)

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Τη μνήμη της Ντόλι Πάρτον με ένα τραγούδι τίμησε η ανιψιά της, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της εμβληματικής τραγουδίστριας.

Το Σάββατο (29/8), το Grand Ole Opry, ο ιστορικός θεσμός της κάντρι μουσικής στο Νάσβιλ αφιέρωσε την εμφάνισή του στην Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, όπως επιβεβαίωσε η ομάδα της στο People.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στο αφιέρωμα ήταν η ανιψιά της, Τζέιντα Σταρ η οποία άνοιξε το live ερμηνεύοντας το «The Orchard», τραγούδι που είχε παρουσιάσει μαζί με την Ντόλι Πάρτον στο άλμπουμ «Smoky Mountain DNA: Family, Faith and Fables», το οποίο κυκλοφόρησε το 2024.

Κατά την ερμηνεία της, η Σταρ τραγούδησε για την οικογενειακή κληρονομιά και τη μνήμη των προηγούμενων γενεών, ενώ το κομμάτι αναφέρεται στην απώλεια των «παλαιότερων φύλλων» και στη συνέχιση της ζωής μέσα από τα νέα «δέντρα» του οικογενειακού δέντρου.

«Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ, ξαδέρφια. Θα είμαστε όλοι καλά. Το υπόσχομαι» είπε η Σταρ νστο τέλος της εμφάνισής της, με το κοινό να τη χειροκροτά.

Στο αφιέρωμα συμμετείχαν επίσης οι Κάρλι Πιρς, Κάθι Μάτεα, Κετς Σέκορ, Μόλι Τάτλ, Τσάνινγκ Γουίλσον και Μπελ Φραντζ, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στο Grand Ole Opry στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βραδιάς. Το τελευταίο τραγούδι ήταν το «9 to 5», το οποίο ερμήνευσαν οι μουσικοί, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκε απροειδοποίητα και ο Τζέλι Ρολ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Τζέιντα Σταρ είχε ανακοινώσει μέσω Facebook ότι θα ερμήνευε το «The Orchard» στο αφιέρωμα του Grand Ole Opry. «Μου ζητήθηκε να τραγουδήσω το τραγούδι μου “The Orchard” απόψε, στο πλαίσιο του αφιερώματος του Grand Ole Opry στην απίστευτη θεία μου, Ντόλι Πάρτον», έγραψε και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Περιπλανιέμαι μέσα σε μια ομίχλη θλίψης, όπως όλοι εσείς.

ΚλείσιμοΗ Τζέιντα Σταρ είναι κόρη της αδερφής της Ντόλι Πάρτον, Φρίντα. Η Πάρτον είχε συνολικά 11 αδέρφια. Ακολουθώντας τα μουσικά βήματα της θείας της, η Τζέιντα Σταρ κυκλοφόρησε το 2018 το πρώτο της άλμπουμ, «Long Way Home», σε συνεργασία με τον φίλο της, Μπάρι Τζέι.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της τραγουδίστριας την Τρίτη 25 Αυγούστου, η Τζέιντα Σταρ είχε αναφέρει σε ανάρτησή της στο Instagram ότι θα απομακρυνόταν προσωρινά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θέλω να ξέρετε ότι όλοι προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την απώλεια και πενθούμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ που πενθείτε μαζί μας. Θα απέχω από το διαδίκτυο για περίπου μία εβδομάδα, αλλά να ξέρετε ότι διαβάζω τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ. Εγώ και η οικογένειά μου θα χρειαστούμε χρόνο, αλλά είμαστε εδώ μαζί σας» σημείωσε.

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