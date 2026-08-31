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31.08.2026 13:13

ΕΛΑΣ για Φλωρίδη: «Επανέλαβε το ανέκδοτο ότι το σύστημα πολεμάει τον Μητσοτάκη, να το στείλει μεταφρασμένο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

31.08.2026 13:13
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Με μια άκρως ειρωνική ανακοίνωση που φέρει τον τίτλο: «Μητσοτάκης ο αντισυστημικός» σχολίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα τη συνέντευξη του Γιώργου Φλωρίδη που με αφορμή το κόμμα Σαμαρά, ισχυρίστηκε ότι πίσω από την προβολή πολιτικών προσώπων κρύβονται συστήματα που στοχεύουν στην αποδυνάμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύγκεκριμένα η ΕΛΑΣ αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός που απορύθμισε πλήρως τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και κατακρήμνισε την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτή, ταγμένος στρατιώτης με τη γαλάζια πλέον στολή του, επανέλαβε το συντομότερο, πλην εξαιρετικά επιτυχημένο, ανέκδοτο: ότι το σύστημα πολεμάει τον Μητσοτάκη.

Παίζει τα ρέστα του, είπε, προκειμένου «να τον φάνε».

Εκτιμούμε δεόντως το χιούμορ του υπουργού και θα βελτιωνόταν το αστείο αν κατονόμαζε ποιοι αποτελούν αυτό το «σύστημα». Ποιους δεν «προσκύνησε» -όπως άφησε να εννοηθεί- ο Μητσοτάκης και πώς εξασφάλισε την πρωτοφανή προστασία και μιντιακή υπεροπλία που διαθέτει;

Του προτείνουμε δε, να στείλει το ανέκδοτο μεταφρασμένο και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που κάνει υπερωρίες ερευνώντας ακριβώς αυτές τις «εχθρικές σχέσεις» του Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του με ισχυρά συμφέροντα».

Τι είπε ο Φλωρίδης

Στη συνένετυξή του στον ΣΚΑΪ, ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι πίσω από την προβολή διαφορετικών πολιτικών προσώπων βρίσκονται «συστήματα» που επιδιώκουν την αποδυνάμωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τον ίδιο, αφού οι συγκεκριμένοι κύκλοι «δοκίμασαν» πολιτικά τη Μαρία Καρυστιανού, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τώρα ελπίζουν ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα αφαιρέσει ψήφους από τη ΝΔ και θα εμποδίσει την επίτευξη αυτοδυναμίας.

«Τώρα η ελπίδα τους είναι μήπως κάνει ένα κόμμα ο κ. Σαμαράς και κόψει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία» είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

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Φλωρίδης κατά Σαμαρά: «Θέλει μόνο να στερήσει την αυτοδυναμία από τη ΝΔ, το κόμμα του κινδυνεύει να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο»

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