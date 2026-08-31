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31.08.2026 14:17

Κεραμέως: Νέα μείωση της ανεργίας τον Ιούλιο στο 7,9% – Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης

31.08.2026 14:17
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Τη συνέχιση της προσπάθειας για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης τονίζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της, με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία η ανεργία υποχώρησε στο 7,9% τον Ιούλιο.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει τα εξής:

«Νέα μείωση της ανεργίας για τον μήνα Ιούλιο στο 7,9% (από 8,9% πέρυσι τον Ιούλιο και από 17,9% τον Ιούλιο του 2019), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η ανεργία ανδρών υποχώρησε στο 5,9% (έναντι 7,1% τον Ιούλιο 2025), η ανεργία γυναικών στο 10,4% (έναντι 11% τον Ιούλιο 2025) και η ανεργία νέων κάτω των 25 ετών στο 16,8% (έναντι 20,4% τον Ιούλιο 2025).

Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμη μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης».

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