«Μπαράζ» Μαρινάκη κατά ΠΑΣΟΚ: Επαναφέρει το «κίνημα δεν πληρώνω», λέει στους συνεπείς ότι είναι κορόιδα

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δικαίωμα επαναγοράς δανείων από τους δανειολήπτες στις τιμές μεταπώλησης στα funds.

Υποστήριξε ότι μια τέτοια εφαρμογή θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα αδικούσε τους συνεπείς δανειολήπτες.

Ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι η προτεινόμενη διαγραφή μέρους του κεφαλαίου θα έπληττε την αξιοπιστία της χώρας και θα αύξανε το κόστος δανεισμού.

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει πως για τους ευάλωτους δανειολήπτες υφίστανται ήδη ο εξωδικαστικός μηχανισμός και η διαδικασία της δεύτερης ευκαιρίας.

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Μετά την μακροσκελή απάντηση του υπουργείου Οικονομικών επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και δικαίωμα επαναγοράς δανείων από τους δανειολήπτες, αλλά στις τιμές που αυτές τα μεταπωλούν στα funds, ήρθε η σειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου να εξαπολύσει δριμεία επίθεση στο κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης.

Ερωτηθείς σχετικά στο briefing, o Παύλος Μαρινάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «πριν λίγο καιρό προσπαθούσε να γίνει ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, θέλουν να επαναφέρουν το κίνημα “Δεν πληρώνω”. Αυτό που λένε είναι ότι όσοι πληρώνουν δάνεια και τηρούν ρυθμίσεις είναι κορόιδα. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν να εφαρμοστούν κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος». Σημείωσε, δε, ότι «δεν υπάρχει όξυνση» και ότι «το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη δεν έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν εφαρμόζεται ούτε στην Κύπρο, όπου δεν υπάρχει νομοθετημένο δικαίωμα εξαγοράς δανείου σε χαμηλό ποσοστό. «Ακόμα κι αν μπορούσε να εφαρμοστεί, θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχουν μόνο ευάλωτοι δανειολήπτες, αλλά και όσοι πληρώνουν κανονικά».

Λίγο νωρίτερα, αλλά σε ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης (ΕΡΤ), ο οποίος είχε σημειώσει ότι η πρόταση για διαγραφή 30% του κεφαλαίου των οφειλών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και διερωτήθηκε γιατί ένας πολίτης που έχει τη δυνατότητα να πληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις του θα το κάνει, όταν υπάρχει η δυνατότητα να αφήσει την οφειλή να καταστεί ληξιπρόθεσμη, να τη ρυθμίσει σε 120 δόσεις και να πληρώσει μικρότερο μέρος του κεφαλαίου.

Κατά τον υπουργό, μια τέτοια πολιτική θα μπορούσε να πλήξει την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές και να αυξήσει το κόστος δανεισμού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στάση της Νέας Δημοκρατίας το 2018, όταν, όπως είπε, είχε προτείνει την εφαρμογή του κυπριακού μοντέλου πριν από την πώληση των δανείων στα funds. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση προέβλεπε να δίνεται στους δανειολήπτες η δυνατότητα να εξοφλήσουν το δάνειό τους με συγκεκριμένη έκπτωση πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι σήμερα, μετά την τιτλοποίηση και την πώληση των δανείων, δεν μπορεί να εφαρμοστεί εκ των υστέρων η ίδια λογική. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για τα νοικοκυριά που πραγματικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έχουν δημιουργηθεί ο εξωδικαστικός μηχανισμός και η διαδικασία της δεύτερης ευκαιρίας. Διαχώρισε, έτσι, την προστασία των οικονομικά αδύναμων από μια οριζόντια παρέμβαση στο ιδιωτικό χρέος, την οποία χαρακτήρισε επικίνδυνη για την οικονομία και την τραπεζική πίστη.

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