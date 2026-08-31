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31.08.2026 14:45

Σοκαρισμένη η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου – «Μας έσωσε η Παναγία Τσαμπίκα που δεν σκοτωθήκαμε» (Photos)

31.08.2026 14:45
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Σοκαρισμένη εμφανίστηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στα social media, περιγράφοντας ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στη Ρόδο, ενώ η ίδια οδηγούσε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια τόνισε ότι το εν λόγω όχημα στο οποίο βρισκόταν και ο γιος της, λίγο έλειψε να ανατραπεί, εξαιτίας των λαστίχων που ήταν εμφανώς φθαρμένα.

Η παρουσιάστρια έκανε λόγο για ασυνειδησία ορισμένων στο βωμό του κέρδους, επισημαίνοντας ότι τα λάστιχα θα έπρεπε να έχουν αντικατασταθεί, ωστόσο, οι υπεύθυνοι τα άφησαν στο αυτοκίνητο, βάζοντας σε κίνδυνο τον εκάστοτε οδηγό και τους επιβαίνοντες.

Όπως περιέγραψε, το αυτοκίνητο κινούταν πάνω σε μια ιδιαίτερα στενή γέφυρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει ή ακόμη και να πέσει από τη γέφυρα.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναρτήσει φωτογραφίες και βίντεο με τα ελαστικά, στα οποία φαίνονταν εμφανή σημάδια φθοράς, σκισίματα και αλλοιώσεις στα πλαϊνά τους.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν έκρυψε την αναστάτωσή της μετά το περιστατικό, τονίζοντας πως τόσο η ίδια όσο και ο γιος της παραμένουν σοκαρισμένοι. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον Θεό για το γεγονός ότι τα πράγματα δεν πήραν ακόμη πιο σοβαρή τροπή.

«Είμαστε ακόμα σε σοκ, ειδικά ο γιος μου. Ειλικρινά ευχαριστώ τον Θεό που δεν αναποδογύρισε το αμάξι και λυπάμαι που στον βωμό του χρήματος κάνουν τέτοια πράγματα, συντοπίτες μου»

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω ντροπή! Μας έσωσε η Κυρά της Ρόδου – Η Παναγία Τσαμπίκα που δεν σκοτωθήκαμε στη γέφυρα» πρόσθεσε.

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