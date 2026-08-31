ΗΠΑ: Τρείς δημοσιογράφοι μήνυσαν το Πεντάγωνο για την απόλυση τους από εφημερίδα

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Τρεις δημοσιογράφοι που απολύθηκαν από ειδησεογραφικό μέσο το οποίο χρηματοδοτείται από την αμερικανική κυβέρνηση- συγκεκριμένα από το Κογκρέσο εν μέρει -, μήνυσαν το Υπουργείο Άμυνας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο την περασμένη Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι οι απολύσεις τους είναι παράνομες και παραβιάζουν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία του λόγου, όπως αυτά κατοχυρώνονται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Και οι τρείς ήταν δημοσιογράφοι της εφημερίδας «Stars and Stripes», την οποία η αγωγή τους χαρακτηρίζει ως «την ανεξάρτητη πηγή ειδήσεων του αμερικανικού στρατού από την εποχή του Εμφυλίου Πολέμου, με μακρά ιστορία συντακτικής ανεξαρτησίας, απαλλαγμένη από διαχείριση ειδήσεων ή λογοκρισία εκ μέρους της στρατιωτικής διοίκησης».

Ο Μαξ Λέντερερ, πλέον πρώην εκδότης του μέσου ενημέρωσης, ο Έρικ Σλάβιν, αρχισυντάκτης, και η Λάρα Κόρτε, ανταποκρίτρια στη Μέση Ανατολή, ισχυρίζονται ότι το Υπουργείο Άμυνας και ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός Άμυνας, «επιχειρούν να απολύσουν τους ενάγοντες επειδή εξέφρασαν τη γνώμη τους ως ιδιώτες υπέρ της ελευθερίας του Τύπου να καλύπτει στρατιωτικές επιχειρήσεις, της ανάγκης του να επικοινωνεί με όλους τους στρατιωτικούς, καθώς και ως αντίποινα για τη δημοσίευση ενός ρεπορτάζ σχετικά με τις επιδεινούμενες συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ Abraham Lincoln κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης αποστολής του στη Μέση Ανατολή».

Στην αγωγή κατονομάζονται εκτός από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Σον Πάρνελ και ο κύριος αναπληρωτής για θέματα δημοσίων σχέσεων του υπουργού Άμυνας, Άντριου Μπρέι. Με την αγωγή ζητείται η έκδοση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης και μόνιμης αποκατάστασης πριν από τη λήξη των συμβάσεών των δημοσιογράφων.

Οι Σλάβιν και Κόρτε δήλωσαν ότι απολύθηκαν λόγω υποτιθέμενης «ανυπακοής» κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο CBS News, στην οποία εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε πιθανή λογοκρισία από τον αμερικανικό στρατό. Ο Σλάβιν, μιλώντας στον Axios για την επίμαχη συνέντευξη υποστήριξε πως «υποθετική λογοκρισία στο Stars and Stripes θα ήταν μια «κόκκινη γραμμή» για αυτόν». Σύμφωνα με την αγωγή, κανείς στο Πεντάγωνο δεν έλαβε «άμεσα μέτρα» μετά τη μετάδοση της συνέντευξης στις 5 Ιουλίου.

Ωστόσο μία ημέρα έπειτα από το δημοσίευμα (στις 11 Αυγούστου ) για κακές συνθήκες διαβίωσης των 5.000 μελών του πληρώματος του «Αβραάμ Λίνκολν» (ελλείψεις νερού, τροφίμων, προβληματική αλληλογραφία, πολλές ημέρες εργασίας χωρίς ανάπαυλα/άδεια, ζητήματα ψυχικής υγείας ), και πεντέμισι εβδομάδες από εκείνη τη συνέντευξη στο CBS News, ο Λέντερερ διατάχθηκε να απολύσει τους Σλάβιν και Κόρτε. Αντ αυτού, ο Λέντερερ επέλεξε να ενεργοποιήσει την συνταξιοδότητηση του ενημερώνοντας μάλιστα με email το προσωπικό της εφημερίδας.

Όμως λίγο πριν από το επικείμενη συνταξιοδότηση, με ισχύ στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Λέντερερ απολύθηκε λίγο μετά το ενημερωτικό μήνυμα προς τους συναδέλφους του, περιγράφει ο Guardian. Στην αγωγή μάλιστα αναφέρεται ότι ότι το Πεντάγωνο είχε τοποθετήσει έναν νέο αναπληρωτή εκδότη, εν ενεργεία στρατιωτικό, υπό τις διαταγές του στην εφημερίδα χωρίς την προηγούμενη γνώση του.

Παρά τη μερική χρηματοδότηση από το Πεντάγωνο, η «Stars and Stripes» λειτουργεί ως εμπορική εφημερίδα και καλύπτει την επικαιρότητα και την ειδησεογραφία σχετικά και γύρω από τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και τα στρατιωτικά νέα με ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο.

Τον Ιανουάριο, ωστόσο, το Πεντάγωνο δήλωσε ότι θα «εκσυγχρονίσει» το μέσο ενημέρωσης και θα «αναπροσανατολίσει το περιεχόμενό του μακριά από τους «woke» περισπασμούς». Την ίδια ημέρα, η υπηρεσία προχώρησε στην κατάργηση των κανονισμών της «Stripes» που προστάτευαν τη συντακτική ανεξαρτησία της έκδοσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγωγή ζητά επίσης να κηρυχθεί παράνομη η κατάργηση αυτή.

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