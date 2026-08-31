search
ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 17:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2026 16:39

Κερύνεια: Νέα σοκαριστικά πλάνα από το ναυάγιο – Η στιγμή που εγκλωβισμένοι επιβάτες προσπαθούν να σωθούν (videos)

31.08.2026 16:39
kyrenia_cyprus_3108_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σοκαριστικά πλάνα, που δείχνουν επιβάτες να προσπαθούν απεγνωσμένα να απεγκλωβιστούν από το εσωτερικό του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της βόρειας Κύπρου, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 18 εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε μέσα από το πλοίο, καταγράφει ανθρώπους να προσπαθούν απεγνωσμένα να κινηθούν στο εσωτερικό του, ενώ γύρω τους ακούγονται κραυγές και φωνές πανικού.

Σε ένα σημείο, ένας άνδρας φαίνεται να έχει σκαρφαλώσει στο πλάι του πλοίου, το οποίο έχει πάρει έντονη κλίση, κρατώντας ένα τηλέφωνο στο αυτί του και δείχνοντας να καλεί σε βοήθεια, ενώ άλλοι προσπαθούν πανικόβλητοι να κινηθούν γύρω του.

Άλλα συγκλονιστικά πλάνα καταγράφουν όσα ακολούθησαν έξω από το πλοίο, όπου επιζώντες φαίνονται να επιπλέουν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα δίπλα στο μερικώς βυθισμένο σκάφος.

Ορισμένοι κρατιούνται ο ένας από τον άλλον μέσα στο νερό, ενώ άλλοι φαίνονται να προσπαθούν να τραβήξουν ανθρώπους από το εσωτερικό του πλοίου. Σε επιπλέον πλάνα, ένα ελικόπτερο διάσωσης διακρίνεται να πετάει πάνω από το σημείο.

Επιζώντες υποστήριξαν ότι ο καπετάνιος αγνόησε τις προειδοποιήσεις πως το πλοίο έμπαζε νερά, προτού το εγκαταλείψει την ώρα που αυτό ανατρεπόταν.

Ο καπετάνιος, επτά μέλη του πληρώματος και ένας μέτοχος της εταιρείας που διαχειριζόταν το πλοίο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Δραματικές στιγμές με γονείς να αναζητούν τα παιδιά τους – «Χάθηκαν μέσα από τα χέρια μου, καίγεται η καρδιά μου»

Ελβετία: Συνελήφθη ύποπτος για τη φονική επίθεση σε rave party

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Αγωνία για τους αγνοούμενους – Οργή στο ψευδοκράτος, σύλληψη του καπετάνιου και η άρνηση βοήθειας της Λευκωσίας (Photos/Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_pyrosvestiki_0508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσήνη: Χειροπέδες ξανά σε 60χρονο για δύο νέους εμπρησμούς

ekloges-kalpi-1-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιστολική ψήφος στις εθνικές εκλογές: Το «σήμα» Λιβάνιου και το μήνυμα στο εσωτερικό της ΝΔ

Andreas-Tetei
MEDIA

Τηλεθέαση με τριφύλλι στο Top 10 της Πέμπτης (27/8)

supercar-nea-paralia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκαναν τη Νέα Παραλία… πίστα επίδειξης με supercars, κατά παντός υπευθύνου θα στραφεί ο δήμος

Rena-Dourou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου του για το ιδιωτικό χρέος – Κάλεσμα από τη Δούρου να υπερψηφίσουν τα προοδευτικά κόμματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

pinakida parking (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Γιατί μαζί με τις χαρές χρειάζονται και οι αλήθειες;

akrita 661- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έλενα Ακρίτα: Κωμικοτραγικό να ασχολούμαστε με το αν θα είμαι ή όχι αντιπρόεδρος της Βουλής

notos stadiou
BUSINESS

Notos: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Σταδίου – Οι εργαζόμενοι και η επόμενη ημέρα του ακινήτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 17:39
fotia_pyrosvestiki_0508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσήνη: Χειροπέδες ξανά σε 60χρονο για δύο νέους εμπρησμούς

ekloges-kalpi-1-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιστολική ψήφος στις εθνικές εκλογές: Το «σήμα» Λιβάνιου και το μήνυμα στο εσωτερικό της ΝΔ

Andreas-Tetei
MEDIA

Τηλεθέαση με τριφύλλι στο Top 10 της Πέμπτης (27/8)

1 / 3