Κερύνεια: Νέα σοκαριστικά πλάνα από το ναυάγιο – Η στιγμή που εγκλωβισμένοι επιβάτες προσπαθούν να σωθούν (videos)

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Σοκαριστικά πλάνα, που δείχνουν επιβάτες να προσπαθούν απεγνωσμένα να απεγκλωβιστούν από το εσωτερικό του καταμαράν που βυθίστηκε ανοιχτά της βόρειας Κύπρου, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 18 εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το βίντεο, το οποίο τραβήχτηκε μέσα από το πλοίο, καταγράφει ανθρώπους να προσπαθούν απεγνωσμένα να κινηθούν στο εσωτερικό του, ενώ γύρω τους ακούγονται κραυγές και φωνές πανικού.

Girne feribotunun batma anı videosu



İçinde 267 yolcusu bulunan Girne feribotunun alabora olmaya başladığı andan itibaren yaşanan can pazarı yolcular tarafından kayda alındı. pic.twitter.com/uIUZRHZmJ5 — Odatv (@odatv) August 31, 2026

Σε ένα σημείο, ένας άνδρας φαίνεται να έχει σκαρφαλώσει στο πλάι του πλοίου, το οποίο έχει πάρει έντονη κλίση, κρατώντας ένα τηλέφωνο στο αυτί του και δείχνοντας να καλεί σε βοήθεια, ενώ άλλοι προσπαθούν πανικόβλητοι να κινηθούν γύρω του.

Άλλα συγκλονιστικά πλάνα καταγράφουν όσα ακολούθησαν έξω από το πλοίο, όπου επιζώντες φαίνονται να επιπλέουν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα δίπλα στο μερικώς βυθισμένο σκάφος.

Ορισμένοι κρατιούνται ο ένας από τον άλλον μέσα στο νερό, ενώ άλλοι φαίνονται να προσπαθούν να τραβήξουν ανθρώπους από το εσωτερικό του πλοίου. Σε επιπλέον πλάνα, ένα ελικόπτερο διάσωσης διακρίνεται να πετάει πάνω από το σημείο.

Επιζώντες υποστήριξαν ότι ο καπετάνιος αγνόησε τις προειδοποιήσεις πως το πλοίο έμπαζε νερά, προτού το εγκαταλείψει την ώρα που αυτό ανατρεπόταν.

Ο καπετάνιος, επτά μέλη του πληρώματος και ένας μέτοχος της εταιρείας που διαχειριζόταν το πλοίο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου.

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