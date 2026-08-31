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31.08.2026 17:28

Επιστολική ψήφος στις εθνικές εκλογές: Το «σήμα» Λιβάνιου και το μήνυμα στο εσωτερικό της ΝΔ

31.08.2026 17:28
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Μπορεί η συζήτηση για τις επόμενες εθνικές εκλογές να έχει ήδη πάρει φωτιά, όμως από το υπουργείο Εσωτερικών επιχειρούν να βάλουν ένα σαφές όριο: Ο εκλογικός νόμος δεν αλλάζει.

Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε εκ νέου ο Θεόδωρος Λιβάνιος, βάζοντας ουσιαστικά φρένο στα σενάρια περί αλλαγής του εκλογικού συστήματος.

Η είδηση, ωστόσο, βρίσκεται αλλού. Για πρώτη φορά, η επιστολική ψήφος θα εφαρμοστεί σε εθνικές εκλογές, μετά την εφαρμογή της στις ευρωεκλογές. Και αυτό αφορά άμεσα τους Έλληνες που ζουν ή βρίσκονται στο εξωτερικό και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Ο υπουργός Εσωτερικών έδωσε μάλιστα ένα σαφές χρονικό περιθώριο στους ενδιαφερόμενους, καθώς μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους από τώρα και μέχρι την επομένη της διάλυσης της Βουλής. Με απλά λόγια, όσοι θέλουν να ψηφίσουν από το εξωτερικό με επιστολική ψήφο καλό είναι να έχουν τακτοποιήσει εγκαίρως τα διαδικαστικά.

«Δεν πειράζουμε τον εκλογικό νόμο»

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες.

«Η ουσία του εκλογικού νόμου δεν αλλάζει», ξεκαθάρισε, θέλοντας προφανώς να κλείσει τη συζήτηση που κατά διαστήματα φουντώνει γύρω από πιθανές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα.

Στο κυβερνητικό τραπέζι, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται βελτιώσεις στην εκλογική διαδικασία και όχι αλλαγή των κανόνων με τους οποίους θα γίνει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και εδώ είναι η λεπτομέρεια που έχει τη δική της πολιτική σημασία.

Σε μια περίοδο κατά την οποία τα σενάρια για τις επόμενες κάλπες δίνουν και παίρνουν, η νέα παρέμβαση Λιβάνιου μοιάζει να έχει διπλό στόχο: Από τη μία να ξεκαθαρίσει το θεσμικό τοπίο και από την άλλη να περιορίσει την παραφιλολογία γύρω από πιθανές αλλαγές του εκλογικού νόμου.

Το μήνυμα, πάντως, είναι πλέον σαφές: ο εκλογικός νόμος μένει στη θέση του, αλλά η εκλογική διαδικασία αλλάζει. Και η επιστολική ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού είναι το πρώτο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Όπως το έθεσε ο ίδιος ο υπουργός: «Από κει και πέρα μελετάμε διάφορες βελτιώσεις στην εκλογική διαδικασία, ΟΧΙ στον εκλογικό νόμο».

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ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 17:39
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