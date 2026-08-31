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31.08.2026 18:07

Αρπάχτηκαν Παπακωστοπούλου-Κυρανάκης: «Είμαστε στο έλεος;» «Λέτε χοντράδες»

31.08.2026 18:07
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Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Κυρανάκη και της δημοσιογράφου Κατερίνας Παπακωστοπούλου.

Ο Κώστας Κυρανάκης απαντώντας στις καταγγελίες του συνδικαλιστή Κώστα Γενηδούνια πως το ECTS  δεν λειτουργεί, υποστήριξε ότι η τηλεδιοίκηση έχει ολοκληρωθεί για τον σταθμό της Λάρισας και ότι το ECTS θα παραδοθεί τον Σεπτέμβρη.

«Η κυκλοφορία των τρένων στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν θα γίνεται με ανθρώπινο χέρι», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι μηχανοδηγοί θα πρέπει να μιλήσουν με τη Hellenic Train

«Είναι 100% εγκατεστημένο το ECTS. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου πάρχουν κάποιες δοκιμές ασφαλείας που πρέπει να γίνουν στο νέο τμήμα του ECTS», τόνισε.

Στο σημείο αυτό η Παπακωστοπούλου ρώτησε «άρα δεν είναι ενημερωμένοι οι μηχανοδηγοί λέτε; Ότι είμαστε στο έλεος; Τα παιδιά μας είναι ασφαλή όταν μπαίνουν στα τρένα;».

O Κώστας Κυρανάκης την εγκάλεσε, λέγοντας ότι λέει χοντράδες. «Σας άκουσα να λέτε διάφορες χοντράδες. Οι γονείς βλέπουν την ακριβή πορεία της αμαξοστοιχίας. Το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ βλέπει σε 24ωρη βάση την πορεία των αμαξοστοιχιών και αποτρέπει τη σύγκρουση τρένων». 

Ο Κώστας Κυρανάκης στη συνέχεια πίεσε την Παπακωστοπούλου να μπει στο railway.gr, με εκείνη να του απαντά πως δεν έχει σήμα.

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