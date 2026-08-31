Χαλκιάς για φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Κάηκαν αναμνήσεις 45 ετών

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Για τη φωτιά που κατέστρεψε το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό μίλησε ο ηθοποιός Τάσος Χαλικιάς, τονίζοντας ότι σε δύο ώρες έγινε στάχτη ολόκληρος ο οικισμός.

Ο ηθοποιός επισήμανε ότι καταστράφηκαν τα σπίτια τουλάχιστον 200 οικογενειών. «Δεν είμαι εγώ το κεντρικό πρόσωπο στην πυρκαγιά αυτή. Είναι 200 σπίτια ανθρώπων, συνανθρώπων που κάηκαν. Το σπίτι αυτό δεν καήκανε ντουβάρια. Κάηκαν αναμνήσεις, κάηκε η πνευματική μου εργασία σαράντα πέντε ετών και εμένα και της γυναίκας μου και των παιδιών μου. Πίνακες ζωγραφικής άλλους που είχα κτλ. Δεν είναι η αξία όμως των πραγμάτων, είναι εδώ μέσα είναι».

«Αυτό δεν είμαι ο μόνος που το έπαθε. Είναι πολλοί άνθρωποι και είναι κάθε χρόνο πολλοί άνθρωποι που παθαίνουν ανάλογες δουλειές, ζημιές, ατυχήματα ή όπως αλλιώς μπορεί να τα πει κανείς, με αποκορύφωμα βέβαια αυτό που έγινε στο Μάτι πριν από οκτώ χρόνια. Έτσι γιατί να μην ξεχνάμε. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα όταν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μου έχουν πάθει το ανάλογο πλήγμα, να μιλάω εγώ για το σπίτι μου. Γι’ αυτό την ορίζω την κουβέντα ότι μιλάω για λογαριασμό όλων», πρόσθεσε.

Ο Τάσος Χαλκιάς σημείωσε ότι σε δύο ώρες κάηκε ο οικισμός. «Από τότε που μας έδωσε ο Προμηθέας τη φωτιά τη χειριζόμαστε εμείς, είτε από ατυχία, είτε από απροσεξία, είτε ηθελημένα, επειδή είναι πυρομανείς. Γνωρίζαμε το πώς πνέουν οι άνεμοι. Ξέραμε ότι θα κρατήσουν μέρες και ήταν το περιμέναμε. Δηλαδή καιγόταν ο Άγιος Βασίλειος στη Βοιωτία και λέγανε καίγεται το Πόρτο Γερμενό. Όχι, λέω, πού καίγεται, ρε; Πού έχει φτάσει η φωτιά; Ήταν στα δεκαπέντε χιλιόμετρα μακριά. Απ’ τα τριάντα πέντε χιλιόμετρα μετά ήρθε στα δεκαπέντε και καίγεται το Πόρτο Γερμενό ακούγαμε τρεις μέρες. Δύο ώρες κάηκε το Πόρτο Γερμενό. Δύο ώρες ήταν αρκετές να καεί όλο».

«Μας έδιωξαν για την ασφάλεια μας»

Συμπλήρωσε ότι η πυροσβεστική έδιωξε τους κατοίκους που με βυτία ήθελαν να βοηθήσουν στην επιχείρηση κατάσβεσης και αναφέρθηκε σε έναν ηλικιωμένο που επέλεξε να μείνει στο σπίτι του και πέθανε. «Η ευθύνη έχει μια παράταση αυτών των ανθρώπων. Όταν πήγαμε οργανωμένα, με βυτία, πήραμε και αγρότες μαζί μας, με βυτία πίσω τους στα αγροτικά τους για να πάμε κάτω να βοηθήσουμε μην καούν τα σπίτια μας. Δεν μας επέτρεψε κανένας να περάσουμε. Για την ασφάλειά μας. Το παράδειγμα το έδωσε ένας γεράκος, ο οποίος ήταν 87 χρονών και πήγαμε να τον βγάλουμε σιγά το από το σπίτι. Λέει ”ποιοι είστε εσείς να μου βγάλετε από το σπίτι μου;” ”Να σε σώσουμε” του απάντησαν. ”Τι να με σώσετε; Εγώ ξέρεις αν έχω κανέναν εγώ που θέλω να σωθώ, δεν έχω κανέναν. Αυτό το καλύβι έχω εδώ. Θα καεί. Μα να καεί. Να καώ κι εγώ”. Και ο άνθρωπος έμεινε εκεί και κάηκε».

Ο Τάσος Χαλκιάς τόνισε ότι σε 20 χρόνια είχε βρεθεί αντιμέτωπος με 4 πυρκαγιές. «Τέσσερις φωτιές έχω αντιμετωπίσει εδώ και είκοσι χρόνια. Τέσσερις πολύ κοντά μέσα στα σπίτια και ό,τι μπορέσαμε κάναμε. Δεν μπήκε. Αυτό το χάλι ενός ανέμου ακατάσχετου. Δεν λέω ότι το φαινόμενο από πλευράς διαιώνισής του δεν ήτανε φοβερό. Πραγματικά, ήτανε φοβερό, όμως πρέπει να είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις. Ήταν ένα παρθένο 800 ετών δάσος με την ανάλογη πανίδα του και οτιδήποτε άλλο έχει ζει κάτω από το πεύκο, με το σκίνο, με το οτιδήποτε υπάρχει από κάτω».

«Θα συνεχίσω την προσπάθεια να ξανακάνω το σπίτι μου»

Μιλησε και για τις ευθύνες του ελληνικού κράτους. « Υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο που το κράτος διαχειρίζεται αυτές τις καταστροφές. Όταν πιάνουν 78 φωτιές την ίδια ώρα, δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό στην πυροσβεστική».

Για τις αποζημιώσεις είπε, «θα δούμε τι βοηθήματα θα φτάσουν στα χέρια μας. Περνούσα ατελείωτες ώρες στο σπίτι μου. Πενήντα χρόνια ήμουν σε αυτό το σπίτι και θα συνεχίσω να είμαι με την προσπάθεια να μπορέσω να το ξανακάνω. Όχι αυτό που είχα. Ένα σπίτι που φτιάχτηκε σε πενήντα χρόνια, δεν μπορείς να το φτιάξεις ούτε σε πέντε χρόνια, ούτε με πέντε χιλιάρικα», κατέληξε.

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