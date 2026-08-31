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31.08.2026 19:36

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες στο διοργανωτή του event με τα supercars για την κούρσα στη Νέα Παραλία

31.08.2026 19:36
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Χειροπέδες στον διοργανωτή του event με τα supercars πέρασαν οι αστυνομικές αρχές έπειτα από την κούρσα ενός πολυτελούς οχήματος, το οποίο κινούνταν με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, πάνω στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, από τον δήμο Θεσσαλονίκης δόθηκε άδεια σε εταιρεία διοργάνωσης event, που εκπροσωπούνταν από ξένο υπήκοο, απλά για στάση και παραμονή των πολυτελών οχημάτων μπροστά από το ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς».

Η σύλληψη έγινε μετά από σχετικό βίντεο που έδειχναν πολυτελές αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στο παραλιακό μέτωπο. Αμεσα, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε πως δεν τηρήθηκαν οι προυποθέσεις, η Δημοτική Αστυνομία απευθύνθηκε στην Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο διοργανωτής ο οποίος θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

«Οι εικόνες της ντροπής με ασυνείδητους να επιταχύνουν με τα πολυτελή αυτοκίνητά τους στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Η άδεια που δόθηκε αφορούσε αποκλειστικά και μόνο στη στάθμευση των αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο σημείο και σε καμία περίπτωση δεν επέτρεπε συμπεριφορές που μετατρέπουν τη νέα παραλία σε πίστα αγώνων. Ο δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με την Αστυνομία και θα στραφεί άμεσα νομικά κατά παντός υπευθύνου για τον κίνδυνο που προκλήθηκε και την αναστάτωση για την ελεεινή συμπεριφορά κάποιων που πιστεύουν πως η πόλη είναι ξέφραγο αμπέλι», έγραψε σε σχετική ανάρτηση με αφορμή το περιστατικό ο κ.Δημαρέλος.

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