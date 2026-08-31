Νετανιάχου: Συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο η Ασπίδα του Αχιλλέα

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Απόδειξη των δυνατοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας του Ισραήλ χαρακτήρισε πρωθυπουργός της χώρας Μπένιαμιν Νετανιάχου τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί συνέχεια της αμυντικής συμμαχίας με Ελλάδα και Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο.

ההסכם הביטחוני שנחתם היום עם יוון, מהגדולים בתולדות המדינה, הוא המשך ישיר לברית מזרח הים-תיכונית שעשינו לפני עשור עם יוון וקפריסין.



הוא מהווה הוכחה נוספת ליכולות האדירות של התעשיות הביטחוניות והטכנולוגיות של ישראל.



מהלך זה מבטא את עוצמתה של ישראל, את האמון בייצוא הביטחוני שלנו… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 31, 2026

«Η συμφωνία ασφάλειας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του κράτους μας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο που δημιουργήσαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αποτελεί μια ακόμη απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Η κίνηση αυτή αντανακλά τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών μας», πρόσθεσε.

Οι συμφωνίες υπεγράφησαν το πρωί της Δευτέρας στο Τελ Αβίβ, με την Ελλάδα να εκπροσωπεί ο υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας.

Το κόστος του αντιαεροπορικού σκέλους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, ενώ η ανάπτυξη των συστημάτων στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 28 μήνες. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είχε εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ στις 23 Ιουλίου του 2026 και αποτελεί βασικό τμήμα της «Ατζέντας 2030» για τον εκσυγχρονισμό και τον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο σχεδιασμός στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την απόκτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων, drones και αντιαεροπορικών μέσων, την τεχνολογική ενσωμάτωση με έμφαση στην κυβερνοάμυνα και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει τεθεί ως στόχος εγχώρια συμμετοχή τουλάχιστον 25% στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ισραηλινή πλευρά θα προχωρήσει στις παραγγελίες προς τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τα επιμέρους σκέλη του προγράμματος. Πρόκειται για τις Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael και ELTA Systems, θυγατρική της IAI. Και οι τρεις εταιρείες έχουν ήδη αναπτύξει συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ έχουν δρομολογηθεί τα επόμενα βήματα για την έναρξη των εργασιών.

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