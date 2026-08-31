search
ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 22:13
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2026 20:26

Δελτίο ειδήσεων και ελληνική ταινία κατάφεραν τις υψηλότερες τηλεθεαματικότητες του γουίκεντ (29, 30/8)

31.08.2026 20:26
tileorasi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ ήταν πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα του Σαββάτου κερδίζοντας στα σημεία την σειρά δραματοποιημένου ριάλιτι «Οικογενειακές ιστορίες» που ξεπέρασαν σε απήχηση κάθε άλλη πρόταση του ανταγωνισμού μέσα στην ημέρα ακόμα και το «Σόι σου».

Την Κυριακή  η μεγαλύτερη  συγκέντρωση τηλεθεατών καταγράφηκε από τη Nielsen στην διάρκεια της ελληνικής κωμωδίας «Καπετάν Φάντης μπαστούνι» και η αμέσως επόμενη σημειώθηκε στο σε επανάληψη επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Ο τροχός της τύχης».

Η χαλαρότητα στη σχέση των τηλεθεατών με το Μέσο και το περιεχόμενο του αποτυπώνεται στις επιδόσεις των εκπομπών που συνδιαμόρφωσαν  το Top 10 κάθεμιας από τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακο.

Το Σάββατο, ενδεικτικά  στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο «πέρασαν» εκπομπές με λιγότερο από 295.000 τηλεθεατές- κάτω του 3% τηλεθέαση δηλαδή. Την Κυριακή ήταν ελαφρώς βελτιωμένη η κατάσταση.

Διαβάστε επίσης

«Κοινωνία Ώρα MEGA»: Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκαναν πρεμιέρα ως «σούπερ ήρωες» (Video)

Γιώργος Γρηγοριάδης σε Μίνα Καραμήτρου: «Εγώ δεν θα σου έλεγα ποτέ τέτοιο πράγμα στον αέρα» (Video)

Τέλος η συνεργασία του Θοδωρή Κολυδά με το Star

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panathinaikos- levadeiakos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Παναθηναϊκός πέρασε με άνεση και κλάση από τη Λιβαδειά (2-0)

ethniki-mpasket-ispania-324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζωντανό παραμένει το όνειρο για την εθνική – Πήρε το θρίλερ με την Ισπανία στην παράταση (108-106)

catamaran
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που το Catamaran βυθίζεται στα ανοιχτά της Κερύνειας και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των επιβατών να σωθούν (Video)

tsitsipas-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Με ανατροπή ο Τσιτσιπάς λύγισε τον Φις και πέρασε στον 2ο γύρο

santorini_new
TRAVEL

Στο μετρό του Παρισιού η Σαντορίνη – Η νέα καμπάνια του Δήμου Θήρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

anastrofi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέος ΚΟΚ: Η αναστροφή που κοστίζει 4.000 ευρώ και… 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα - 48χρονη υπέπεσε στην παράβαση και... τρέχει

pinakida parking (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Γιατί μαζί με τις χαρές χρειάζονται και οι αλήθειες;

notos stadiou
BUSINESS

Notos: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Σταδίου – Οι εργαζόμενοι και η επόμενη ημέρα του ακινήτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 22:11
panathinaikos- levadeiakos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Παναθηναϊκός πέρασε με άνεση και κλάση από τη Λιβαδειά (2-0)

ethniki-mpasket-ispania-324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζωντανό παραμένει το όνειρο για την εθνική – Πήρε το θρίλερ με την Ισπανία στην παράταση (108-106)

catamaran
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που το Catamaran βυθίζεται στα ανοιχτά της Κερύνειας και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των επιβατών να σωθούν (Video)

1 / 3