Δελτίο ειδήσεων και ελληνική ταινία κατάφεραν τις υψηλότερες τηλεθεαματικότητες του γουίκεντ (29, 30/8)

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Το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ ήταν πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα του Σαββάτου κερδίζοντας στα σημεία την σειρά δραματοποιημένου ριάλιτι «Οικογενειακές ιστορίες» που ξεπέρασαν σε απήχηση κάθε άλλη πρόταση του ανταγωνισμού μέσα στην ημέρα ακόμα και το «Σόι σου».

Την Κυριακή η μεγαλύτερη συγκέντρωση τηλεθεατών καταγράφηκε από τη Nielsen στην διάρκεια της ελληνικής κωμωδίας «Καπετάν Φάντης μπαστούνι» και η αμέσως επόμενη σημειώθηκε στο σε επανάληψη επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Ο τροχός της τύχης».

Η χαλαρότητα στη σχέση των τηλεθεατών με το Μέσο και το περιεχόμενο του αποτυπώνεται στις επιδόσεις των εκπομπών που συνδιαμόρφωσαν το Top 10 κάθεμιας από τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακο.

Το Σάββατο, ενδεικτικά στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο «πέρασαν» εκπομπές με λιγότερο από 295.000 τηλεθεατές- κάτω του 3% τηλεθέαση δηλαδή. Την Κυριακή ήταν ελαφρώς βελτιωμένη η κατάσταση.

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