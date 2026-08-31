Σαββατοκύριακο (29,30/8) με πρωτιά στην τηλεθέαση για τον ΣΚΑΪ

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Μεγάλες στιγμές για τον σταθμό του Φαλήρου το τελευταίο 48ωρο του Αυγούστου καθώς κυριάρχησε του ανταγωνισμού και τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου στις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Χωρίς δε «Survivor» στο περιεχόμενο του.

Το Σάββατο ο ΣΚΑΪ στο νήμα επάνω πήρε την πρωτιά από τον Alpha, την Κυριακή όμως είχε τις λιγότερες απώλειες, συγκρτικά με τον σταθμό της Κάτω Κηφισιάς και μάλιστα ήταν ο μόνος με διψήφιο μερίδιο.

Το Σάββατο δεύτερη επιλογή ήταν το Mega. Πάντως τρείς στους δέκα τηλεθεατές στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έκαναν επιλογές εκτός των σταθμών εθνικής εμβέλειας σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

Την Κυριακή ισοδύναμοι μετρήθηκαν οι Star και Mega, αλλά και ΕΡΤNews και ΕΡΤ1.

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Τέλος η συνεργασία του Θοδωρή Κολυδά με το Star