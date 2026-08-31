search
ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 20:02
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2026 19:25

Σαββατοκύριακο (29,30/8) με πρωτιά στην τηλεθέαση για τον ΣΚΑΪ

31.08.2026 19:25
Tileorasi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μεγάλες στιγμές για τον σταθμό του Φαλήρου το τελευταίο 48ωρο του Αυγούστου καθώς κυριάρχησε του ανταγωνισμού και τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου στις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Χωρίς δε «Survivor» στο περιεχόμενο του.

Το Σάββατο ο ΣΚΑΪ στο νήμα επάνω πήρε την πρωτιά από τον Alpha, την Κυριακή όμως  είχε τις λιγότερες απώλειες, συγκρτικά με τον σταθμό της Κάτω Κηφισιάς και μάλιστα ήταν ο μόνος με διψήφιο μερίδιο.

Το Σάββατο δεύτερη επιλογή ήταν το Mega. Πάντως τρείς στους δέκα τηλεθεατές στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έκαναν επιλογές εκτός των σταθμών εθνικής εμβέλειας σύμφωνα με τα δεδομένα της Nielsen.

Την Κυριακή ισοδύναμοι μετρήθηκαν οι Star και Mega, αλλά και ΕΡΤNews και ΕΡΤ1.

Διαβάστε επίσης

«Κοινωνία Ώρα MEGA»: Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκαναν πρεμιέρα ως «σούπερ ήρωες» (Video)

Γιώργος Γρηγοριάδης σε Μίνα Καραμήτρου: «Εγώ δεν θα σου έλεγα ποτέ τέτοιο πράγμα στον αέρα» (Video)

Τέλος η συνεργασία του Θοδωρή Κολυδά με το Star

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aspida1
ΘΕΜΑ

3,1 δισ. για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ποιος εγγυάται τα 700 εκατ. για το 25% των ελληνικών συμπαραγωγών και τη «φιλία» του Ισραήλ;

kipseli diamerisma – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανατριχιαστικά ευρήματα στο διαμέρισμα της φρίκης – Οι διώξεις και το παραλήρημα του 43χρονου για τους… Ιλλουμινάτι

supercar-nea-paralia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες στο διοργανωτή του event με τα supercars για την κούρσα στη Νέα Παραλία

voultespi-konstadopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Συνεχίζονται οι κόντρες για Ακρίτα – Θερμός διάλογος μεταξύ Βούλτεψη και Κωνσταντοπούλου

Tileorasi
MEDIA

Σαββατοκύριακο (29,30/8) με πρωτιά στην τηλεθέαση για τον ΣΚΑΪ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

pinakida parking (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;

anastrofi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέος ΚΟΚ: Η αναστροφή που κοστίζει 4.000 ευρώ και… 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα - 48χρονη υπέπεσε στην παράβαση και... τρέχει

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Γιατί μαζί με τις χαρές χρειάζονται και οι αλήθειες;

notos stadiou
BUSINESS

Notos: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Σταδίου – Οι εργαζόμενοι και η επόμενη ημέρα του ακινήτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 19:59
aspida1
ΘΕΜΑ

3,1 δισ. για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ποιος εγγυάται τα 700 εκατ. για το 25% των ελληνικών συμπαραγωγών και τη «φιλία» του Ισραήλ;

kipseli diamerisma – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ανατριχιαστικά ευρήματα στο διαμέρισμα της φρίκης – Οι διώξεις και το παραλήρημα του 43χρονου για τους… Ιλλουμινάτι

supercar-nea-paralia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες στο διοργανωτή του event με τα supercars για την κούρσα στη Νέα Παραλία

1 / 3