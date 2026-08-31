Νορβηγία: Στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων η σορός του βασιλιά Χάραλντ – Σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την κηδεία, στις 9 Σεπτεμβρίου

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Η σορός του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας μεταφέρθηκε τη Δευτέρα στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων, όπου τα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την κηδεία του, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το φέρετρο με τη σορό του βασιλιά πέρασε από διάφορες αίθουσες του παλατιού, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NRK. Το μετέφεραν τα παιδιά του, ο βασιλιάς Χάακον και η πριγκίπισσα Μάρθα-Λουίζα και τα εγγόνια του, η διάδοχος του θρόνου Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, ο αδελφός της Σβέρε Μάγκνους και ο ετεροθαλής αδελφός τους, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι -ο οποίος γεννήθηκε από μια προηγούμενη σχέση της βασίλισσας Μέτε-Μάριτ και πρόσφατα καταδικάστηκε για βιασμό- καθώς και οι κόρες της πριγκίπισσας Μάρθας-Λουίζας.

Impresionan las imágenes del traslado del féretro del rey Harald de Noruega a la capilla del palacio real. Sus hijos y nietas portan el ataúd en procesión solemne con Marius Borg incluido (bochornoso y delirante a partes iguales por mucho que sea el hijo de la reina) | NRK pic.twitter.com/g6kvjLuC4U — Alba Medina (@albammmedina) August 31, 2026

Η λιτανεία κράτησε περίπου 15 λεπτά και το τελετουργικό ήταν το ίδιο με εκείνο που τηρήθηκε στον θάνατο, το 1991, του πατέρα του Χάραλντ, βασιλιά Όλαφ Ε΄.

Η σύζυγος του Χάακον, η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ και η χήρα του Χάραλντ, η βασίλισσα Σόνια, ακολουθούσαν το φέρετρο κρατημένες από το χέρι.

Comienza el traslado del féretro de Harald V de Noruega, con Marius Borg —hijo de la reina Mette-Marit— sosteniendo el ataúd | NRK. pic.twitter.com/9JbwrkuFOC August 31, 2026

Την Κυριακή τα Ανάκτορα ανακοίνωσαν ότι η κηδεία θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου και το λαϊκό προσκύνημα θα ξεκινήσει από αύριο Τρίτη στις 15.00 (ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της 8ης Σεπτεμβρίου. Έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος μέχρι και την ημέρα της κηδείας.

King Harald V of Norway, who went into exile in the United States as a child during the Nazi occupation of his homeland and refused a string of potential brides from the European nobility so he could marry his longtime sweetheart, died Friday. He was 89.



Read more at the link in… pic.twitter.com/B3XavnP5De August 28, 2026

Ο βασιλιάς Χάακον Η΄ θα ορκιστεί αύριο στο κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει επίσημη στέψη γιατί η Νορβηγία κατάργησε αυτήν την πρακτική το 1908. Όπως και ο πατέρας του και ο παππούς του πριν από αυτόν, ο 53χρονος μονάρχης μπορεί να επιλέξει να παραστεί σε μια «τελετή καθιέρωσης» στον καθεδρικό ναό του Τρόντχαϊμ, όπου στέφονταν οι βασιλείς της Νορβηγίας μέχρι το 1906.

La experta en realeza Pilar Eyre cuenta lo que le parece Haakon de Noruega: "Estaba dispuesta a cargarme a esta familia desestructurada, pero me he acordado de Maquiavelo, que dice que los buenos reyes han sido malos príncipes" https://t.co/8fdKWw9uBE — Lecturas (@Lecturas) August 31, 2026

Τα τελευταία χρόνια ο Χάραλντ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε αναγκαστεί πολλές φορές να τροποποιήσει το επίσημο πρόγραμμά του. Η χρονιά που πέρασε ήταν ταραχώδης για τη βασιλική οικογένεια. Η σύζυγος του Χάακον, η Μέτε-Μάριτ, δέχτηκε σφοδρή κριτική για τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Αμερικανό παιδεραστή Τζέφρι Επστάιν. Τον Ιούνιο, ο γιος της καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για δύο βιασμούς. Έχει ασκήσει έφεση στην καταδίκη του και προς το παρόν εκτίει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό, με «βραχιολάκι».

🇳🇴 So Marius Borg Høiby is under electronic monitoring after being convicted and sentenced to 4 years… yet somehow he can leave to go to Rikshospitalet with the royal family when King Harald is hospitalized. 🤔



Meanwhile, ordinary prisoners don’t exactly get a royal-family… pic.twitter.com/6WOYSv0IKm August 28, 2026

Του επιτράπηκε όμως να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ του είχε δοθεί η άδεια να τον επισκεφθεί και στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.

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