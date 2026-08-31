search
ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 22:14
search
MENU CLOSE
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2026 20:39

Οι Sony και Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της Anthropic για τραγούδια που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση AI

31.08.2026 20:39
anthropic_2004_1920-1080_new
credit: AP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα παραρτήματα μουσικών εκδόσεων της Sony Music και Warner Music κατέθεσαν αγωγή σε βάρος της Anthropic σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας κατηγορώντας την ότι καταχράστηκε τις συνθέσεις τραγουδιών, που έχουν κατοχυρωθεί με πνευματικά δικαιώματα, προκειμένου να εκπαιδεύσει τα μοντέλα της Τεχνητής Νοημοσύνης Claude.

Η Sony και η Warner αναφέρουν στην αγωγή, που κατατέθηκε την Παρασκευή, πως η Anthropic αντέγραψε παράνομα στίχους τραγουδιών και παρτιτούρες από τους The Beatles, Τέιλορ Σουίφτ, Μάικλ Τζάκσον και εκατοντάδες άλλους καλλιτέχνες προκειμένου να εκπαιδεύσει το Claude να ανταποκρίνεται σε ανθρώπινες εντολές.

Η αγωγή είναι η τελευταία κατά σειρά ενός κύματος προσφυγών σε βάρος τεχνολογικών εταιρειών από κατόχους πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων συγγραφείς, εκδότες, δισκογραφικές εταιρείες και ειδησεογραφικά μέσα, για τη χρήση τους στην εκπαίδευση συστημάτων ΤΝ. Η Universal Music Group μήνυσε την Anthropic το 2023 για τη φερόμενη χρήση στίχων από τραγούδια στην εκπαίδευση της ΤΝ. 

Η Anthropic έγινε η πρώτη εταιρεία ΤΝ που διευθέτησε μια από τις δικαστικές αυτές διαμάχες πέρυσι, όταν κατέβαλε το ποσό των 1,5 δισ. δολαρίων για να επιλύσει μια ομαδική αγωγή από συγγραφείς.

«Η Anthropic θεωρεί ξεκάθαρα ότι αυτό αποτελεί απλώς το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι ολόκληρο το επιχειρηματικό της μοντέλο εξακολουθεί να βασίζεται στην κλοπή έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα», ανέφεραν η Sony και η Warner στην αγωγή τους.

«Και τα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια προφανώς δεν αποτελούν αρκετά μεγάλο ποσό διακανονισμού ώστε να αποτρέψουν μια εταιρεία από την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όταν αυτή έχει μετατρέψει μια τόσο μαζική παραβίαση σε μια εντυπωσιακή αποτίμηση ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων».

Εκπρόσωποι Τύπου των Anthropic, Sony Music και Warner Music δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Anthropic απέκτησε παράνομα τους στίχους και τις παρτιτούρες των εκδοτών μέσω λήψεων από torrents, προκειμένου να εκπαιδεύσει το Claude, και ότι το Claude μπορεί, όταν του ζητηθεί, να αναπαράγει στίχους που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα «αυτολεξεί».

Η Sony και η Warner υποστηρίζουν επίσης ότι η Anthropic χρησιμοποίησε τους στίχους τους για να εκπαιδεύσει το Claude ώστε να «παράγει τεράστιες ποσότητες υποτίθεται “νέων” στίχων τραγουδιών που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη», οι οποίοι (στίχοι) ανταγωνίζονται τα νόμιμα προστατευόμενα από πνευματικά δικαιώματα έργα των μουσικών εκδοτών, λειτουργώντας ως επιβλαβή υποκατάστατα στην αγορά.

Οι δισκογραφικές εταιρείες ζητούν αποζημίωση έως και 150.000 δολάρια για κάθε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαστική απόφαση που θα απαγορεύει στην Anthropic να χρησιμοποιεί τα έργα τους.

Διαβάστε επίσης:

Αποφασισμένος ο Πούτιν να κλιμακώσει τον πόλεμο με την Ουκρανία: Σχέδιο να ρίξει άλλους 400.000 στρατιώτες στο μέτωπο – Γιατί δεν υποχωρεί

Φιντάν: Η Συμμαχία της Μέκκας δεν στρέφεται εναντίον κανενός κράτους

Μόνιμη κατάργηση της βίζας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας πρότεινε ο Πούτιν στον Σι Τζινπίνγκ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panathinaikos- levadeiakos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Παναθηναϊκός πέρασε με άνεση και κλάση από τη Λιβαδειά (2-0)

ethniki-mpasket-ispania-324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζωντανό παραμένει το όνειρο για την εθνική – Πήρε το θρίλερ με την Ισπανία στην παράταση (108-106)

catamaran
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που το Catamaran βυθίζεται στα ανοιχτά της Κερύνειας και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των επιβατών να σωθούν (Video)

tsitsipas-234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Με ανατροπή ο Τσιτσιπάς λύγισε τον Φις και πέρασε στον 2ο γύρο

santorini_new
TRAVEL

Στο μετρό του Παρισιού η Σαντορίνη – Η νέα καμπάνια του Δήμου Θήρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Servicers: Σφίγγει ο κλοιός για τις εταιρείες διαχείρισης – Τι αλλάζει για χιλιάδες οφειλέτες τον Σεπτέμβριο

anastrofi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέος ΚΟΚ: Η αναστροφή που κοστίζει 4.000 ευρώ και… 8 χρόνια χωρίς δίπλωμα - 48χρονη υπέπεσε στην παράβαση και... τρέχει

pinakida parking (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι χειρόγραφες πινακίδες «απαγορεύεται η στάθμευση» έχουν οποιαδήποτε ισχύ;

giannis_magkriotis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Γιατί μαζί με τις χαρές χρειάζονται και οι αλήθειες;

notos stadiou
BUSINESS

Notos: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Σταδίου – Οι εργαζόμενοι και η επόμενη ημέρα του ακινήτου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 22:11
panathinaikos- levadeiakos – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Ο Παναθηναϊκός πέρασε με άνεση και κλάση από τη Λιβαδειά (2-0)

ethniki-mpasket-ispania-324
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζωντανό παραμένει το όνειρο για την εθνική – Πήρε το θρίλερ με την Ισπανία στην παράταση (108-106)

catamaran
ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που το Catamaran βυθίζεται στα ανοιχτά της Κερύνειας και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των επιβατών να σωθούν (Video)

1 / 3