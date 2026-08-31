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31.08.2026 18:20

Φιντάν: Η Συμμαχία της Μέκκας δεν στρέφεται εναντίον κανενός κράτους

31.08.2026 18:20
XAKAN_FINTAN
ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Η «Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας» φιλοδοξεί «να ενισχύσει την περιφερειακή σταθερότητα» και «να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναφερόμενος στη «νέα αμυντική συμμαχία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν», από την Κωνσταντινούπολη, όπου συναντήθηκε με τους ομολόγους του των χωρών που απαρτίζουν τη Συμμαχία.

«Η επίσημη ονομασία της συμμαχίας μας είναι Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας», είπε, ενώ τόνισε ότι η νέα συμμαχία δεν έχει ως στόχο κάποιο συγκεκριμένο κράτος και είναι ανοιχτή σε χώρες που σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα.

«Θέλουμε να τονίσουμε για ακόμη μία φορά εδώ ότι η συμμαχία δεν στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε κράτους, αλλά, αντίθετα, είναι ανοιχτή σε όλα τα κράτη της περιοχής που τηρούν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η νέα συμφωνία δεν αντικαθιστά τις υφιστάμενες συμμαχικές υποχρεώσεις της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. «Είναι συμπληρωματική προς αυτές», είπε.

Ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα προσχώρησης νέων μελών, μεταξύ αυτών και η Αίγυπτος, υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν. «Η συμμετοχή άλλων χωρών στη συμμαχία μας είναι, σύμφωνα με τη συμφωνία, δυνατή. Φυσικά, πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις τόσο με τις χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στη συμμαχία όσο και με τις άλλες χώρες της συμμαχίας σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τα πρότυπα. Εργαζόμαστε επίσης πάνω σε έναν οδικό χάρτη σχετικά με τις διαδικασίες προσχώρησης στη συμμαχία».

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η συνεργασία των χωρών της περιοχής μπορεί να περιορίσει την αβεβαιότητα και να ενισχύσει τη σταθερότητα, δημιουργώντας ευνοϊκότερο περιβάλλον και για επενδύσεις. «Όταν μειωθεί η αβεβαιότητα, θα μπορείτε να πραγματοποιείτε περισσότερες επενδύσεις πάνω σε αυτό το περιβάλλον σταθερότητας», είπε.

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