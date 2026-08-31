Με πρωτιά στην τηλεθέαση αποχαιρέτησε την Παρασκευή (28/8) ο Alpha 

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Mε προβάδισμα λίγο πάνω από μισή μονάδα ξεχώρισε στις προτιμήσεις των τηλεθεατών την Παρασκευή ο Alpha, έναντι του Mega. Μαζί με τον ΣΚΑΪ ήταν οι σταθμοί που κατάφεραν να αποσπάσουν μερίδια με διψήφια νούμερα στα κύρια μέρη των μεριδίων τους.

Κέρδη στο φινάλε του πενθήμερου εμφάνισε ο ΑΝΤ1 ο οποίος αποτέλεσε την τέταρτη επιλογή της ημέρας, ενώ Star και Open αναδείχθηκαν ισοδύναμα.

Από τα κρατικά κανάλια το ΕΡΤNews δείχνει σταθεροποιητική τάση άνω του 4%, σύμφωνα με τη Nielsen.

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