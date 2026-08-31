Τηλεθέαση με τριφύλλι στο Top 10 της Πέμπτης (27/8)

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Η απευθείας μετάδοση του με σασπένς ματς Χράντετς Κράλοβε- Παναθηναϊκού με την εν τέλει αίσια έκβαση για την επόμενη φάση του Conference League ήταν η κορυφαία επιλογή της Πέμπτης, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen.

Η ανατροπή καταγράφηκε στην αμέσως επόμενη θέση του Top 10 της ημέρας καθώς δεύτερο σε δημοτικότητα πρόγραμμα ήταν το σε επαναληψη επεισόδιο του «IQ 160» που έβαλε κάτω την μίνι ομοβροντία επεισοδίων από το «Σόι σου».

Σταθερά στην 10αδα το «Live news», όπως συνήθως συμβαίνει κάθε τέτοια εποχή, ενώ ξεχώρισαν στις διακεκριμένες θέσεις τα δελτία ειδήσεων του Alpha, έναντι του ανταγωνισμού τους.

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