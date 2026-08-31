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31.08.2026 17:57

Αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ, πυρετός στους εκθεσιακούς χώρους

31.08.2026 17:57
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Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στη Θεσσαλονίκη, πέντε ημέρες πριν από τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνεργεία, τεχνίτες και εκθέτες έχουν σηκώσει μανίκια, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για το μεγάλο ραντεβού του Σεπτεμβρίου.

Στους χώρους της Έκθεσης η κίνηση είναι συνεχής. Φορτηγά και οχήματα μπαινοβγαίνουν από την Πύλη Εμπορίου, περίπτερα στήνονται, τελευταίες εργασίες ολοκληρώνονται και οι εκθέτες προσπαθούν να είναι όλα έτοιμα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Και μπορεί τα συνεργεία να έχουν το δικό τους «τρέξιμο», όμως το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στα περίπτερα. Όσο πλησιάζει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, τόσο ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο, καθώς η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί κυβερνητικά στελέχη, πολιτικούς αρχηγούς και πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής.

Η 90ή ΔΕΘ έχει, πάντως, έναν ξεχωριστό συμβολισμό. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, το 1926, με τον θεσμό να έχει διανύσει έναν ολόκληρο αιώνα παράλληλα με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας.

Τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης είναι η Ιαπωνία, η οποία φιλοξενείται στο περίπτερο 13, με τη συμμετοχή σημαντικών τεχνολογικών κολοσσών και κορυφαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθώς κάνουν λόγο για περισσότερους από 1.000 εκθέτες και πάνω από 200.000 επισκέπτες.

Το στοίχημα, πλέον, είναι διπλό: Nα είναι όλα έτοιμα στους εκθεσιακούς χώρους, αλλά και να κυλήσουν όλα ομαλά σε μια εβδομάδα που, όπως κάθε χρόνο, δεν θα έχει μόνο εκθέσεις, περίπτερα και επιχειρηματικές συναντήσεις, αλλά και αρκετή πολιτική… κινητικότητα.

Διάρκεια

Σάββατο 5 – Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας

  • Σάββατο 5/9 & 12/9: 10:00 – 22:00
  • Κυριακή 6/9 & 13/9: 10:00 – 22:00
  • Καθημερινές: 16:00 – 22:00

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ΔΕΥΤΕΡΑ 31.08.2026 19:55
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