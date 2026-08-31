Τέλος ο Λιονέλ Μέσι από την εθνική Αργεντινής – Ανακοίνωσε ότι αποσύρεται, «ήταν μια απόφαση που με πόνεσε»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε μέσω Instagram πως ολοκληρώνει την παρουσία του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να γνωστοποιήσει την απόφασή του, δημοσιεύοντας ένα χειρόγραφο μήνυμα μαζί με φωτογραφίες από τις τρεις σελίδες στις οποίες κατέγραψε όσα αισθάνεται.

Έπειτα από 207 εμφανίσεις με το εθνόσημο, 125 γκολ και 68 ασίστ, αλλά και την κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου και δύο Copa América, ο Αργεντινός σούπερ σταρ κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο της καριέρας του.

Στο μήνυμά του, ο 39χρονος Μέσι εξηγεί ότι η σκέψη της αποχώρησης είχε αρχίσει να ωριμάζει από τις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον τελικό του φετινού Μουντιάλ. Παράλληλα, όπως αναφέρει, ο θάνατος του πατέρα του αποτέλεσε ένα ακόμη γεγονός που τον έκανε να αισθανθεί πως η συγκεκριμένη επιλογή είναι η σωστή.

Με αυτόν τον τρόπο, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και ο τελικός απέναντι στην Ισπανία αποτέλεσαν το φινάλε της διεθνούς καριέρας του. Μάλιστα, ο Μέσι αποχαιρετά την εθνική ομάδα έπειτα από ένα ακόμη σπουδαίο τουρνουά, στο οποίο φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και οδήγησε την Αργεντινή μέχρι την τελευταία αναμέτρηση, έχοντας απολογισμό οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ.

Ο δρόμος προς τις μεγάλες επιτυχίες, πάντως, ήταν μακρύς και γεμάτος απογοητεύσεις. Ο Μέσι είχε γνωρίσει την ήττα σε τέσσερις μεγάλους τελικούς με την Αργεντινή: στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 απέναντι στη Γερμανία και στα Copa América του 2007, του 2015 και του 2016.

Η πολυπόθητη δικαίωση ήρθε τελικά το 2021. Η Αργεντινή επικράτησε 1-0 της Βραζιλίας στο «Μαρακανά» και κατέκτησε το Copa América, χαρίζοντας στον Μέσι τον πρώτο μεγάλο διεθνή τίτλο της καριέρας του με την εθνική ομάδα. Ένα χρόνο αργότερα, ήρθε και η κορυφαία στιγμή.

Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, η Αργεντινή λύγισε τη Γαλλία στα πέναλτι με 4-2, μετά το 3-3 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης, και σήκωσε το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά το 1986, όταν πρωταγωνιστής ήταν ο Ντιέγκο Μαραντόνα.

Στο τελευταίο του Μουντιάλ, ο Μέσι έγραψε ακόμη μία ιστορική σελίδα, καθώς κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης βρέθηκε στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του θεσμού. Ωστόσο, ο Κιλιάν Εμπαπέ τον ξεπέρασε στην πορεία, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με 22 γκολ.

Ο Μέσι αποχωρεί πλέον από τη σκηνή των Παγκοσμίων Κυπέλλων έχοντας καταγράψει 21 τέρματα σε 34 συμμετοχές, αφήνοντας πίσω του μια από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στην ιστορία της διοργάνωσης και του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στη δημοσίευσή του

“Μετά από όλο αυτό το διάστημα που πέρασε από τον τελικό, και μετά από πολλή σκέψη, θέλω να ανακοινώσω σε όλους ότι αποσύρομαι από την Εθνική Ομάδα…

Ήταν μια απόφαση που με πόνεσε, και εξακολουθεί να πονάει, μέχρι τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό. Πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας φέρω χαρά και να σας κάνω περήφανους που είστε Αργεντινοί μέσω του ποδοσφαίρου.

Δεν απομένει πολύς χρόνος, και τα κεφάλαια κλείνουν, και αυτό είναι που με πονάει βαθιά. Αγαπώ, αγαπούσα και θα αγαπώ πάντα να βρίσκομαι στην Εθνική Ομάδα. Έχω δώσει τα πάντα. Δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω, και εκτός αυτού, υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίκτες που έρχονται πίσω μου που αξίζουν να είναι εκεί.

Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει να σας ακούω όλους από μέσα. Τώρα θα είμαι απλώς ένας από εσάς, να σας επευφημώ και να σας στηρίζω από το πλάι (στα καλά και στα άσχημα, ακόμα περισσότερο).

Ευχαριστώ την οικογένειά μου που ήταν πάντα εκεί, που με συνόδευσε σε αυτό το όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι. Ευχαριστώ κάθε προπονητή, συμπαίκτη και διευθυντή με τον οποίο είχα την ευχαρίστηση να μοιραστώ αυτή την εμπειρία. Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές.

Φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα, μαζί με τους συμπαίκτες μου, μερικές πραγματικά ονειρικές στιγμές. Ήταν απίστευτο που το μοιράστηκα αυτό μαζί σας. Σας αγαπώ!

Σε ευχαριστώ, Θεέ, που με έκανες Αργεντινό.

Εμπρός Αργεντινή!

Έγραψα αυτά τα λόγια στις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον τελικό. Σήμερα, μετά από αυτό που συνέβη στον πατέρα μου, είμαι ακόμα πιο πεπεισμένος από πριν.”

Διαβάστε επίσης:

Μεσογειακοί Αγώνες: «Ασημένια» η Εμμανουηλίδου στα 100 μέτρα – Δείτε την κούρσα (video)

Θρίαμβος για την Εθνική βόλεϊ Γυναικών: Απέκλεισε 3-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στις «8» του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος

Εθνική μπάσκετ: Τρέχει και δεν φτάνει για το Μουντομπάσκετ – Όλα για όλα στο ματς με Ισπανία, απομένουν 2.500 εισιτήρια για sold out