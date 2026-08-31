Βουλή: Συνεχίζονται οι κόντρες για Ακρίτα – Θερμός διάλογος μεταξύ Βούλτεψη και Κωνσταντοπούλου

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Νέα κόντρα με πρωταγωνίστριες τη Ζώη Κωνσταντοπούλου και τη Σοφία Βούλτεψη ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή το μπλοκάρισμα της ΝΔ στην εκλογή Ακρίτα στην αντιπροεδρία της Βουλής.

Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, όπου συζητείται η κύρωση νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε όταν αντιλήφθηκε πως προεδρεύει η Σοφία Βούλτεψη, προς την οποία έστρεψε τα πυρά της για το θέμα της Ακρίτα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στην Σοφία Βούλτεψη για το ότι η ΝΔ μπλοκάρει την εκλογή Ακρίτα, η βουλευτής της ΝΔ την κατηγόρησε ότι ήρθε με πρόθεση να κάνει τη συνεδρίαση ροντέο. Λίγο αργότερα, δόθηκε συνέχεια, όταν παρενέβη ο Παναγιώτης Δουδωνής για να υπενθυμίσει ότι το 2015 η ΝΔ είχε ψηφίσει την Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής, με την Βούλτεψη να απαντά «καήκαμε στο χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι».

Παρακάτω ο «θερμός» διάλογος ανάμεσα Βούλτεψη και Κωνσταντοπούλου:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πώς προεδρεύετε σήμερα κυρία Βούλτεψη;

Σοφία Βούλτεψη : Όταν δεν μπορούν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος για κάποιο λόγο που κωλύονται…

: Όταν δεν μπορούν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος για κάποιο λόγο που κωλύονται… Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα…

Σοφία Βούλτεψη : Από την Κοινοβουλευτική μου Ομάδα είμαι το αρχαιότερο μέλος της Επιτροπής, είμαι βουλευτής από το 2004. Εάν σκοπεύετε να το κάνετε ροντέο… Ήρθατε σήμερα να δώσετε παράσταση…

: Από την Κοινοβουλευτική μου Ομάδα είμαι το αρχαιότερο μέλος της Επιτροπής, είμαι βουλευτής από το 2004. Εάν σκοπεύετε να το κάνετε ροντέο… Ήρθατε σήμερα να δώσετε παράσταση… Ζωή Κωνσταντοπούλου : Έπρεπε να είναι παρόντες οι βουλευτές σας!

: Έπρεπε να είναι παρόντες οι βουλευτές σας! Σοφία Βούλτεψη : Είναι μέσω webex. Δεν είστε η KGB ούτε η GPU!

: Είναι μέσω webex. Δεν είστε η KGB ούτε η GPU! Ζωή Κωνσταντοπούλου : Εσείς είστε η Μητσοτάκης ΑΕ.

: Εσείς είστε η Μητσοτάκης ΑΕ. Σοφία Βούλτεψη : Εσείς δεν ξέρω τι ΑΕ είστε…

: Εσείς δεν ξέρω τι ΑΕ είστε… Ζωή Κωνσταντοπούλου : Τι ύφος είναι αυτό;

: Τι ύφος είναι αυτό; Σοφία Βούλτεψη : Όποιο ύφος έχω…

: Όποιο ύφος έχω… Ζωή Κωνσταντοπούλου : Σιωπήστε να ολοκληρώσω.

: Σιωπήστε να ολοκληρώσω. Σοφία Βούλτεψη : Εσείς να σιωπήσετε, όταν το πω εγώ…Εσείς τα ξέρετε όλα, είστε πολύξερη και πολυπράγμων…

: Εσείς να σιωπήσετε, όταν το πω εγώ…Εσείς τα ξέρετε όλα, είστε πολύξερη και πολυπράγμων… Δουδωνής: Το 2015 η ΝΔ ψήφισε Κωνσταντοπούλου, τώρα θέλει να ελέγξει τη σύνθεση της Διάσκεψης

Λίγα λεπτά αργότερα, η ένταση αναζωπυρώθηκε με την παρέμβαση Παναγιώτη Δουδωνή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος καταλόγισε αντιφάσεις στην κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς ενώ είχε υπερψηφίσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής το 2015, σήμερα την εγκαλεί επειδή υπερασπίζεται την Έλενα Ακρίτα.

Ακολουθεί ο χαρακτηριστικός διάλογος:

Παναγιώτης Δουδωνής : Ο κύριος Γεραπετρίτης ως καθηγητής έγραφε ξεκάθαρα τα αντίθετα από αυτά που κάνετε τώρα στην εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής. Αυτοαναιρείστε γιατί θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, γιατί ουκ ολίγες ασχημονίες έχετε κάνει! Συγκρούεστε με την κ. Κωνσταντοπούλου, την οποία έχετε ψηφίσει για Πρόεδρο της Βουλής!

: Ο κύριος Γεραπετρίτης ως καθηγητής έγραφε ξεκάθαρα τα αντίθετα από αυτά που κάνετε τώρα στην εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής. Αυτοαναιρείστε γιατί θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, γιατί ουκ ολίγες ασχημονίες έχετε κάνει! Συγκρούεστε με την κ. Κωνσταντοπούλου, την οποία έχετε ψηφίσει για Πρόεδρο της Βουλής! Σοφία Βούλτεψη : Άλλο ήταν το σημερινό θέμα της συνεδρίασης βεβαίως…

: Άλλο ήταν το σημερινό θέμα της συνεδρίασης βεβαίως… Ζωή Κωνσταντοπούλου : Δεν χριστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων των βουλευτών…. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε!

: Δεν χριστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων των βουλευτών…. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε! Σοφία Βούλτεψη : Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι! Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς! Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα;

: Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι! Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς! Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα; Ζωή Κωνσταντοπούλου: Φωνάζετε γιατί είμαστε παρόντες και παρούσες, αυτή είναι η αποθέωση του θράσους!

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