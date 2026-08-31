Βουλή: Συνεχίζονται οι κόντρες για Ακρίτα – Θερμός διάλογος μεταξύ Βούλτεψη και Κωνσταντοπούλου

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Νέα κόντρα με πρωταγωνίστριες τη Ζώη Κωνσταντοπούλου και τη Σοφία Βούλτεψη ξέσπασε στη Βουλή με αφορμή το μπλοκάρισμα της ΝΔ στην εκλογή Ακρίτα στην αντιπροεδρία της Βουλής.
Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, όπου συζητείται η κύρωση νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε όταν αντιλήφθηκε πως προεδρεύει η Σοφία Βούλτεψη, προς την οποία έστρεψε τα πυρά της για το θέμα της Ακρίτα.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στην Σοφία Βούλτεψη για το ότι η ΝΔ μπλοκάρει την εκλογή Ακρίτα, η βουλευτής της ΝΔ την κατηγόρησε ότι ήρθε με πρόθεση να κάνει τη συνεδρίαση ροντέο. Λίγο αργότερα, δόθηκε συνέχεια, όταν παρενέβη ο Παναγιώτης Δουδωνής για να υπενθυμίσει ότι το 2015 η ΝΔ είχε ψηφίσει την Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής, με την Βούλτεψη να απαντά «καήκαμε στο χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι».
Παρακάτω ο «θερμός» διάλογος ανάμεσα Βούλτεψη και Κωνσταντοπούλου:
Λίγα λεπτά αργότερα, η ένταση αναζωπυρώθηκε με την παρέμβαση Παναγιώτη Δουδωνή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος καταλόγισε αντιφάσεις στην κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς ενώ είχε υπερψηφίσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής το 2015, σήμερα την εγκαλεί επειδή υπερασπίζεται την Έλενα Ακρίτα.
Ακολουθεί ο χαρακτηριστικός διάλογος:
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