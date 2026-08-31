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31.08.2026 18:48

Στο «σφυρί» προσωπικά αντικείμενα της Μπριζίτ Μπαρντό

31.08.2026 18:48
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Ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά: 285 αντικείμενα της καθημερινότητας της Μπριζίτ Μπαρντό θα δημοπρατηθούν την 21η Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, αφού παρουσιαστούν σε μια έκθεση για μία εβδομάδα, με ελεύθερη είσοδο, ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο οίκος δημοπρασιών Millon.

Τα έσοδα από τη δημοπρασία αυτών των αντικειμένων, η αξία των οποίων κυμαίνεται από 20 έως 10.000 ευρώ, με την πλειονότητα να έχει αρχική τιμή κάτω των 100 ευρώ, προέρχονται όλα από τη La Madrague και τη Garrigue, τις κατοικίες της στο Σεν-Τροπέ (νοτιοανατολική Γαλλία), καθώς και από το διαμέρισμά της στο Παρίσι. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot και στον Νικολά Ζακ Σαριέ, τον μοναχογιό της σταρ, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Τα αντικείμενα που παρουσιάστηκαν είναι εκείνα τα οποία (η Μπριζίτ Μπαρντό) αγαπούσε ιδιαίτερα, διότι αντιπροσώπευαν τη δεύτερη ζωή της», υπογράμμισε η Γκισλέιν Καλμέλ, γενική διευθύντρια του Fondation Bardot.

Μια αφίσα της ταινίας «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» (“Et Dieu créa la femme”) που την είχε στην έπαυλη La Madrague εκτιμάται μεταξύ 100 και 200 ευρώ.

Επίσης, μια άγνωστη μέχρι πρότινος αυτοπροσωπογραφία με μολύβι και κάρβουνο εκτιμάται στα 300 ευρώ. Η Μπριζίτ Μπαρντό έχει επίσης υπογράψει ένα σχέδιο που απεικονίζει τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ, το οποίο θα έχει τιμή εκκίνησης 80 ευρώ.

Το χρυσό βραχιόλι με τα γούρια, που φορούσε η BB στον γάμο της με τον Ζακ Σαριέ, θα διατεθεί σε δημοπρασία με ανώτατη εκτίμηση 1.200 ευρώ.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης η προσωπική της γραφομηχανή, μια μηχανική Olivetti, στην οποία έγραψε την αυτοβιογραφία της, καθώς και ένα ζευγάρι κόκκινες μπότες που αγαπούσε ιδιαίτερα. Μεταξύ των αντικειμένων βρίσκεται ακόμη και το γραφείο εργασίας της, πάνω στο οποίο απαντούσε στην αλληλογραφία της.

Οι υψηλότερες εκτιμήσεις, μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ, αφορούν ένα σχέδιο με μελάνι του σκιτσογράφου Sempé, ένα δαχτυλίδι από πλατίνα με διαμάντι 3,67 καρατίων και μια συλλογή τεσσάρων χρυσών νομισμάτων των 20 δολαρίων ΗΠΑ.

Το ενδιαφέρον των πλειοδοτών αναμένεται επίσης να στραφεί στο ποδήλατο της σταρ, καθώς και στα ψάθινα καλάθια που εκείνη επανέφερε στη μόδα τη δεκαετία του ’60 και χρησιμοποιούσε καθημερινά.

Σε εκτιμώμενη τιμή μεταξύ 30 και 50 ευρώ, θα δημοπρατηθούν επίσης δύο περιλαίμια για σκύλους της ηθοποιού, τα οποία είχε παραγγείλει στο ίδιο σχέδιο για το καθένα από τα κατοικίδιά της, με μια μεταλλική ταυτότητα χαραγμένη με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Το σύνολο των αντικειμένων της δημοπρασίας θα εκτεθεί στο Hôtel Drouot στο Παρίσι από τη 15η έως την 20η Σεπτεμβρίου.

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