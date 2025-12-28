Μπριζίτ Μπαρντό: Το τελευταίο αντίο στην θρύλο του σινεμά από το φιλοζωικό ίδρυμα της

Σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, η Γαλλία και ολόκληρος ο πλανήτης αποχαιρετούν το απόλυτο σύμβολο του 20ού αιώνα, την Μπριζίτ Μπαρντό, τη γυναίκα που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα και αργότερα μεταμορφώθηκε στην πιο δυναμική προστάτιδα των ζώων, που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών.

Η παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της είναι ανυπολόγιστη. Από το 1986, όταν δημοπράτησε τα κοσμήματα και τα προσωπικά της αντικείμενα για να χρηματοδοτήσει τον αγώνα της, η Μπαρντό υπήρξε η «ασπίδα» των ζώων ενάντια στην αιχμαλωσία, τα πειράματα, το παράνομο κυνήγι και την κακομεταχείριση. Μέσα από τις ιστορικές εκπομπές της SOS Animaux, κατάφερε να αφυπνίσει τις συνειδήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική ομορφιά βρίσκεται στην ενσυναίσθηση.

Παρότι η ανακοίνωση δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου της, είναι σαφές πως η Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε έχοντας ολοκληρώσει το σημαντικότερο ρόλο της ζωής της: αυτόν της προστάτιδας της φύσης.

«Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό ανακοινώνει με απέραντη θλίψη τον θάνατο της ιδρύτριας και προέδρου του, της Μπριζίτ Μπαρντό, μιας διεθνώς αναγνωρισμένης ηθοποιού και τραγουδίστριας, που επέλεξε να εγκαταλείψει μια περίβλεπτη σταδιοδρομία για να αφιερώσει τη ζωή και την ενέργειά της στην υπεράσπιση των ζώων και στο Ίδρυμά της», γράφει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση (Fondation Brigitte Bardot).

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: «Πρέπει να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία, να αισθανθεί επιπτώσεις για την επιθετικότητά της»

Ο Γκιντεόν Λεβί καταρρίπτει μύθους και ψευδαισθήσεις του Νετανιάχου: «Το Ισραήλ έχει μετατραπεί σε κράτος παρία»

Ζαπορίζια: Άρχισαν οι εργασίες επιδιόρθωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό